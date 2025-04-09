Авиасообщение между Россией и Абхазией разгрузит аэропорт Сочи

Запуск аэропорта в Сухуме сможет разгрузить воздушную гавань Сочи, так как ранее многие туристы направлялись в Абхазию именно через него.

В аэропорту Сочи прогнозируется рост потока пассажиров в связи со скорым началом курортного сезона и закрытием других воздушных гаваней на Юге России. Новый аэропорт в Сухуме в Абхазии поможет разгрузить его, заявил глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

"В Сухум будет летать воздушные суда различных авиакомпаний. С 3 мая Россия запустит авиасообщение с аэропортом Сухума. Это отразится и на Сочи, поскольку раньше многие туристы, которые прилетали в Сочи, ехали в Абхазию, а сейчас можно сделать наоборот"

- Илья Зотов

Он отметил, что туристы смогут прилететь в Сухум, провести отдых как в Абхазии, так и в Сочи, а после вылетать обратно из того же аэропорта. Благодаря облегченному паспортному контролю сложностей в этом не будет.

На некоторых направлениях внутри России также увеличили количество авиалайнеров, включая Сочи. Часть из них выделена на международные рейсы, так как именно они приносят авиакомпаниям основной доход, добавил Илья Зотов.

Напомним, что накануне стало известно, что российские авиакомпании открыли продажи на рейсы в Абхазию. Первый вылет запланирован из Москвы компанией "ЮВТ Аэро".