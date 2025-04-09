Армия Израиля нанесла удары по "Хезболле" на юге Ливана

Инфраструктурные объекты "Хезболлы" на юге Ливана подверглись ударам израильской армии.
ЦАХАЛ нанес удары по целям движения "Хезболла" на юге Ливана, поведала пресс-служба израильской армии.
"Ночью силы ЦАХАЛ нанесли удары по объектам инфраструктуры "Хезболла" на юге Ливана"
– ЦАХАЛ
Напомним, что Израиль наносил точечные удары по объектам "Хезболлы" в марте и начале апреля. Так, в начале апреля был атакован склад беспилотников радикального движения в Бейруте.
Также в начале месяца обострилась ситуация на границе еврейского государства и Ливана. Стороны обменялись ударами по территории друг друга.
Войска ЦАХАЛ также продолжают оставаться на пяти позициях на юге Ливана, несмотря на вывод израильских частей осенью минувшего года.