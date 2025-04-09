Вестник Кавказа

Армия Израиля нанесла удары по "Хезболле" на юге Ливана

Армия Израиля нанесла удары по "Хезболле" на юге Ливана
© Фото: пресс-служба ЦАХАЛ
Инфраструктурные объекты "Хезболлы" на юге Ливана подверглись ударам израильской армии.

ЦАХАЛ нанес удары по целям движения "Хезболла" на юге Ливана, поведала пресс-служба израильской армии. 

"Ночью силы ЦАХАЛ нанесли удары по объектам инфраструктуры "Хезболла" на юге Ливана"

– ЦАХАЛ 

Напомним, что Израиль наносил точечные удары по объектам "Хезболлы" в марте и начале апреля. Так, в начале апреля был атакован склад беспилотников радикального движения в Бейруте.  

Также в начале месяца обострилась ситуация на границе еврейского государства и Ливана. Стороны обменялись ударами по территории друг друга. 

Войска ЦАХАЛ также продолжают оставаться на пяти позициях на юге Ливана, несмотря на вывод израильских частей осенью минувшего года.

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