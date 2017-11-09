Вестник Кавказа

Азербайджан и Израиль будут добывать газ на Мальте

Азербайджан и Израиль будут добывать газ на Мальте
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR и израильская Union Energy & Systems A учредили на Мальте совместное предприятие, которое будет заниматься добычей природного газа.

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) и израильская компания Union Energy & Systems A Ltd. учредили на Мальте совместное предприятие (СП) для работы по добыче природного газа, сообщило Управление по конкуренции и делам потребителей Мальты (MCCAA).

"Управление одобрило решение SOCAR и Union Energy & Systems A Ltd. о создании на Мальте функционального и независимого СП, регулятор принял это решение в рамках упрощенной процедуры рассмотрения объединений"

- MCCAA

Мальтийские эксперты подтвердили: сделка соответствует условиям упрощенной процедуры и не нарушает антимонопольное законодательство, передает "Интерфакс".

Обе компании будут совместно контролировать предприятие, которое сосредоточится на разработке и эксплуатации залежей природного газа, при этом SOCAR возьмет на себя и транспортировку голубого топлива, уточнили в MCCAA.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что азербайджанская SOCAR займется разведкой газа в исключительной экономической зоне Израиля в Средиземном море. Вместе с ней это будут делать еще две компании - bp (Великобритания) и New Med Energy (Израиль).

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