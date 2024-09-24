Вестник Кавказа

Азербайджан и Израиль объединяются в науке

Азербайджан и Израиль объединяются в науке
© Фото: соцсети Рашада Набиева
Министр цифрового развития Азербайджана встретился с министром инноваций, науки и технологий Израиля. Стороны подписали меморандум о взаимопонимании.

Глава министерства цифрового развития Азербайджана Рашад Набиев сообщил о состоявшихся в Израиле переговорах с министром инноваций и науки этой страны Гилой Гамлиэль.

Он отметил, что в рамках своего визита в Израиль стороны обсудили вопросы сотрудничества в области инноваций, искусственного интеллекта, кибербезопасности, космоса.

Набиев в ходе встречи пригласил израильские технологические компании обзавестись собственным офисом в Азербайджане, создать производственные предприятия и центры обучения IT.

Уточняется, что по итогам переговоров министры двух государств заключили меморандум о взаимопонимании в рамках программы сотрудничества в области науки.

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