Азербайджан и Израиль наладят автомобильные грузоперевозки

Глава министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев отправился в Израиль с рабочим визитом – он планирует обсудить со специалистами организацию автомобильных грузоперевозок между двумя странами.

Глава Минтранса Азербайджана Рашад Набиев отправился в рабочую поездку в Израиль, сообщили в министерстве цифрового развития и транспорта страны.

В ходе визита у министра запланированы встречи с его израильским коллегой Мири Регев, министром инноваций, науки и технологий Гилой Гамлиэль, а также представителями технологических компаний, венчурных фондов и специалистами Тель-Авивского университета, передает Trend.

Ожидается, что основными темами переговоров станут вопросы транспортного сотрудничества между двумя странами, в частности, автомобильные грузоперевозки между ними.

Также стороны обменяются мнениями по вопросам инноваций, искусственного интеллекта и кибербезопасности, отметили в пресс-службе министерства.