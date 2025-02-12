В разведке газа в Израиле будет участвовать Азербайджан

Компания SOCAR займется разведкой газа в израильской части Средиземного моря. Вместе с ней это будут делать еще две компании.

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) впервые будет заниматься разведкой газа в исключительной экономической зоне Израиля в Средиземном море. Об этом пишут израильские средства массовой информации.

Вместе с SOCAR разведку будут осуществлять BP (Великобритания) и New Med Energy (Израиль).

В прошлом месяце SOCAR приобрел 10% акций месторождения "Тамар", присоединившись к консорциуму, в который также входят упомянутые компании.

По данным издания Globes, в течение ближайших двух недель этот консорциум должен будет подписать с израильским Минэнерго договор по разведке газа в Зоне I-6.