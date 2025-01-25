Москва, Баку, Астана и Ташкент создали энергетический квартет

Государственная нефтяная компания Азербайджана, казахстанская "КазМунайГаз", российская "Татнефть" и узбекская "Узбекнефтегаз" сегодня подписали знаковые четырехсторонние меморандумы о сотрудничестве.

Сегодня в ходе конференции "Цифровизация, промышленная безопасность и закупки в энергетической сфере", прошедшей в Баку, представители нефтегазовых компаний России, Азербайджана, Казахстана и Узбекистана подписали соглашение о партнерстве, направленное на развитие в области цифровых технологий и промышленной безопасности.

"Документы предусматривают обмен опытом в разработке и внедрении цифровых решений, а также меры по предотвращению и ликвидации последствий техногенных чрезвычайных ситуаций"

- заявление "КазМунайГаз"

Темой конференции стало внедрение инновационных технологий, повышение уровня производственной безопасности, укрепление взаимовыгодного сотрудничества и обеспечение устойчивого развития нефтегазовой отрасли.

Энергетические связи Баку

Директор Центра нефтяных исследований Caspian Barrel Ильхам Шабан в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о связях, которые объединяют сегодня SOCAR с "Татнефтью", "КазМунайГазом" и "Узбекнефтегазом".

"С "Татнефть" у SOCAR налажено тесное сотрудничества, на прошлогодний Baku Energy Forum приезжало руководство компании. Сейчас, когда была озвучена инициатива о совместной работе в нефтегазовой сфере прикаспийских стран, от России в ней стала участвовать "Татнефть". Известно, что российская компания предложила SOCAR применять на сухопутных месторождениях технологии "Татнефти" для увеличения объемов добычи из недр. В этом направлении они могут взаимовыгодно сотрудничать. Думаю, мы должны в скором времени увидеть подписание коммерческих соглашений между SOCAR и "Татнефтью"", - прежде всего сказал он.

"С "КазМунайГазом" и "Узбекнефтегазом" Азербайджан также развивает сотрудничество уже несколько лет. В частности, SOCAR предоставляет свои услуги "Узбекнефтегазу" на территории Узбекистана. SOCAR Trading обеспечивает сбыт нефтехимической продукции Узбекистана на мировых рынках. С "КазМунайГазом" связей еще больше, уже третий год идет наращивание поставок казахской нефти по азербайджанской инфраструктуре. Если раньше поставки были только с одного месторождения "Тенгиз", то в текущем году впервые начались поставки кашаганской нефти по азербайджанским нефтепроводам, за год по планам с "Кашагана" будет прокачано 0,25 млн т в дополнение к 1,5 млн т тенгизской нефти", - сообщил Ильхам Шабан.

"То есть мы видим постоянное развитие сотрудничества между SOCAR и нефтегазовыми компаниями из России, Казахстана и Узбекистана – трех государств, с которыми у Азербайджана хорошие, добрососедские, союзнические отношения. Сейчас подписали документ, направленный на углубление этого сотрудничества. В частности, они будут осуществлять совместные закупки. В Азербайджане в свое время увидели, как альянс BP-Statoil на международном уровне делал совместные закупки труб и получал скидку 20%. Этот опыт планируют применять SOCAR и ее партнеры, так как он отвечает их коммерческим интересам", - отметил экономист.

"Любая компания стремится к такому сотрудничеству. Сотрудничество – это снижение рисков, в первую очередь финансовых. Нормальный партнер стремится выстраивать взаимовыгодные отношения с другими компаниями, в результате чего любой проект, а также закупки, обслуживание скважин и многое другое получает рентабельное ценообразование. Если учесть, что на мировых рынках есть тенденция на высокую волатильность, не позволяющая на годы вперед что-то прогнозировать, такое многостороннее сотрудничество, как между SOCAR, "Татнефтью", "КазМунайГазом" и "Узбекнефтегазом", сгладит часть рисков", - заключил Ильхам Шабан.

Напомним, новый четырехсторонний формат сотрудничества в нефтегазовой сфере был запущен в азербайджанской столице накануне после встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева с представителями этой области из России, Казахстана и Узбекистана. На этой встрече глава государства отметил, что после успешной подготовительной работы, стартовал новый этап многостороннего сотрудничества. Азербайджанский лидер также отметил очень тесные производственные отношения, которые удалось наладить нефтяным компаниям четырех стран и заявил о важности такого объединения усилий.

Участники встречи подчеркнули, что новый формат подразумевает взаимодействие компаний при ликвидации ЧС и формирование совместных групп реагирования, оптимизацию работы в области цифровых технологий и ПО, организацию совместных закупок и развитие различных отраслей промышленности, добавив, что он открыт для присоединения других иностранных компаний.