70-летие академика Мамеда Алиева отметили в Москве

Сегодня известному российскому онкологу Мамеду Алиеву, на счету которого тысячи спасенных жизней, исполнилось 70 лет. Поздравить его в Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени П.А. Герцена собрался весь цвет российской медицины – от академиков РАН до ректоров мединститутов.

Юбиляр, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, основатель нового направления в онкологии— онкоортопедии, которая включает в себя эндопротезирование при опухолях скелета, хирургическое лечение опухолей, в том числе реконструктивно-сосудистые операции.

Онкология, наверное, самая наукоемкая из медицинских областей. Она представлена тремя дисциплинами: хирургия, терапия, лучевая терапия. Самое сложное оборудование - диагностическое. Работать в хирургии - как на передовой. Онкоортопедия требует серьезных физических и эмоциональных затрат. Наверное, все большое и нужное я уже сделал. Сейчас могу только следить за тем, как развивается моя школа. У меня блестящие ученики, некоторые уже стали профессорами, членами-корреспондентами.

- Мамед Алиев.

Сегодня 75% онкологических пациентов излечивается. Имею в виду, что за счет терапии, иммунотерапии, химиотерапии нам удается продлить жизнь пациентам. Хронический онкологический больной должен периодически лечиться. Так он будет жить всю оставшуюся жизнь. Сегодня активно развивается иммунотерапия онкологических гинекологических заболеваний; в урологии есть достижения с рецидивирующими заболеваниями рака простаты. Химиотерапия позволила достичь очень хороших результатов. Сейчас идет эпоха клеточных технологий. С помощью искусственного интеллекта также можно улучшить сегодняшнее состояние дел.

- профессор.

Однако глобальные изменения связаны с клеточными технологиями и биологическими открытиями фундаментальной медицины. Успешно развивается трансплантационная хирургия, когда аутогенные ткани будут замещать удаляемый орган, часть тела. В этом я вижу будущее хирургии. Терапия усилится за счет иммуноклеточных технологий, иммунотерапии. Лучевые методы очень перспективные, это когда заряженные частицы находят метастазирующие опухоли и их уничтожают.

- академик.

Говоря о развитии онкологии в России, он заметил:

Россия до последнего времени была хорошо оснащена самой передовой техникой - вся техника была импортная, медикаменты были импортные, лечение велось по международным протоколам. Сегодня идет импортозамещение. Передовые отечественные разработки в области позволяют обойтись без закупки импортных аналогов, тем более страна имеет свои достижения.

Оценивая развитие медицины в Азербайджане, Мамед Алиев заявил:

В Баку я бываю 1-2 раза в году. Мои дети тоже очень любят бывать в Азербайджане. Это наше место силы, мы там заряжаемся. Я нахожусь в очень тесном контакте с азербайджанскими коллегами и в мединституте, и в онкологическом центре. Многие из них - выходцы из российской школы онкологии. Много наших учеников работают и в Азербайджане, и в России... Сейчас очень многие хотят побывать в Баку. Это элитная публика, академический клуб, люди, которые объехали весь мир.

Марк Куцер, главный врач «Центра планирования семьи и репродукции человека», профессор, академик РАН

Мамед Джавадович мой большой друг, великий ученый, врач, педагог, спасший десятки тысяч жизней своими операциями и через своих учеников, которых он обучил. Он - создатель советской, российской и азербайджанской онкологии. Настоящий онколог, специалист в области опухолей костной системы, мягких тканей и многих других. Я ему желаю в первую очередь здоровья, счастья, больших творческих успехов. У него великолепная семья. И он пользуется безмерным уважением в нашей Академии среди российских ученых и врачей.

Андрей Каприн, директор института им. Герцена:

Хотел бы пожелать Мамеду Джавадовичу здоровья, потому что достигнуто уже многое, школа большая, специалист легендарный не только в наших странах, но и за рубежом, очень много сделавший для людей. Сейчас самое время учить, передавать опыт. Поэтому здоровья ему и близким, чтобы ничего не отвлекало от творчества и возможности помогать людям. Сегодня его поздравил президент России, а он лично поздравляет только известных людей и награждает тех, кто имеет заслуги перед страной. Это очень высокая оценка.

Мы познакомились в 1990-е на конференции в Онкологическом научном центре. Я работал в Центре рентгенорадиологии Минздрава, и мой учитель дружил с учителем Мамеда Джавадовича. Нас разделяет 10-11 лет жизни, и когда Мамед Джавадович уже звучал, мы еще были начинающими онкологами. Было очень приятно с ним общаться, он всегда был очень интеллигентным человеком, умеющим и с младшими и со старшими себя вести.

- Андрей Каприн.

Доктор медицинских наук, профессор, травматолог Акшин Багиров:

Мы с Мамедом Джавадовичем выросли вместе в ЦИТО. Были аспирантами, потом в онкоцентре сотрудничали. Достижение им результатов я видел своими глазами. Также хочу сказать как азербайджанец: я часто езжу в Азербайджан, там тоже делаю операции. Но достижения Мамеда Джавадовича самые высокие. Россия и Азербайджан тесно сотрудничают в медицинской сфере, в частности в области травматологии и онкологии. Идет интенсивный обмен опытом.