Выдающийся российский онколог Мамед Багир Алиев награжден орденом "Шараф"

Выдающийся российский врач, онколог Мамед Багир Алиев был удостоен ордена "Шараф". Распоряжение о его награждении подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Российский онколог-травматолог Мамед Багир Алиев был награжден азербайджанским орденом "Шараф", соответствующее распоряжение издал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Как следует из документа, Мамед Багир Алиев получил высокую награду за большие заслуги в развитии российско-азербайджанских связей, а также за многолетнюю плодотворную общественную деятельность.

Напомним, что в феврале прошлого года президент России Владимир Путин наградил Мамеда Багира Алиева орденом Дружбы за большой вклад в развитие отечественной науки и многолетнюю плодотворную деятельность.

Мамед Багир Алиев – доктор медицинских наук, профессор, академик РАН и Российской медицинской академии, член президиума РАН. Окончил Азербайджанский государственный медицинский институт им. Н. Нариманова в Баку. Алиев пришел к прорывным результатам в хирургическом лечении опухолей позвоночника и таза, грудной стенки, микро- и реконструктивно-сосудистой хирургии в онкологии, а также основал новое направление в онкологии – онкоортопедию.

В 1999 году Мамед Багир Алиев получил Государственную премию РФ в области науки и техники за "разработку и внедрение в клиническую практику комбинированных методов лечения остеогенной саркомы". В 2006 и 2024 годах он становился лауреатом премии Правительства РФ в области науки и техники.

С 2005 года руководил НИИ детской онкологии и гематологии. Около трех десятков лет академик трудился в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, создав уникальную школу специалистов в чрезвычайно редкой области – онкоортопедии.