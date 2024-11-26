Мамед Багир Алиев: позиция Азербайджана по изгнанникам из Армении исторически правильна

Академик РАН и РАМН, онколог Мамед Багир Алиев, участвующий в Баку во II Международной конференции Общины Западного Азербайджана, рассказал "Вестнику Кавказа" о своей позиции по вопросу возвращения азербайджанцев, изгнанных из Армении, на свою родину.

Возвращение азербайджанцев в Армению будет частью нового, более справедливого мира по завершении текущего цивилизационного кризиса – об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" Мариной Лагутиной рассказал известный российский ученый, онколог, советник Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН и РАМН Мамед Багир Алиев.

Беседа состоялась в Баку, на полях II Международной конференции Общины Западного Азербайджана "Право на возвращение – обеспечение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении".

Мамед Багир Алиев в первую очередь обратил внимание, что тема возвращения азербайджанцев в Армению укладывается в общемировой тренд. "Сегодня в принципе происходят события, свидетельствующие о прохождении миром большого кризиса цивилизационного уровня. Я как доктор должен поставить правильный диагноз в любой ситуации, чтобы понимать, насколько правомерно то или иное действие. И это одна из бед нашей современности, когда из-за решения политических вопросов страдает население, люди становятся беженцами и переселяются из родных мест", - сказал он.

"Я как азербайджанец, конечно, считаю абсолютно правильной позицию Азербайджана – исторически правильной. Вопрос, как быть с беженцами в наши дни, является одним из сложнейших, и его нужно прорабатывать. Сегодняшнего совещания великолепно и очень правильно организовано, с учетом того, что сегодня творится во всем мире. Западная цивилизация придерживается формулы двойных стандартов: одни им ближе и получают статус беженцев, а о других они не хотят говорить", - указал академик, говоря о фокусе западной риторики на армянах, уехавших из Ханкенди, и игнорировании азербайджанцев, изгнанных из Армении.

"Вопрос возвращения беженцев, на мой взгляд, должен быть решен как один из шагов в общее будущее, с пониманием того, какая у нас сложится цивилизация по завершении кризиса. Необходимо, как сегодня, выступать и открыто говорить о нерешенных проблемах, это абсолютно верно. Да, у нас тоже есть беженцы, люди, в отношении которых справедливость все еще не восстановлена. Надо сказать, что в советский период изгнание азербайджанцев из Армении происходило не только 35 лет назад, но и раньше – начиная с 1936 года и в 40-50-е", - напомнил он.

Также Мамед Багир Алиев призвал Армению участвовать в этой работе. "Решение вопроса с беженцами должно быть прозрачное и симметричное. Если обсуждается вопрос, касающийся двух государств, работа должна быть абсолютно зеркальной, на мой взгляд", - заключил известный российский ученый.