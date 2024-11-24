В Баку проходит международная конференция о возвращении азербайджанцев в Армению

Сегодня утром в Баку началась II Международная конференция Общины Западного Азербайджана, посвященная обеспечению возвращения азербайджанцев в Армению. В этом году тема конференции – "Право на возвращение – обеспечение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении". Конференция вновь проводится в День памяти депортации западных азербайджанцев в 1987-1991 годах, отмечаемый в Азербайджане 5 декабря.
Как сообщает корреспондент "Вестника Кавказа" Марина Лагутина, на конференцию приехали свыше 100 участников из 51 государства. В программе конференции – доклады по истории изгнания западных азербайджанцев с территорий, принадлежащих в настоящее время Республике Армения, по юридическим основаниям для их возвращения на родину, по программам восстановления азербайджанских исторических и культурных памятников в Армении и по проводящейся для достижения этих целей дипломатической работе.
В начале конференции было зачитано обращение президента Ильхама Алиева к участникам события. Азербайджанский лидер подчеркнул, что Армения по-прежнему стремится отрицать существование на земле Западного Азербайджана богатого культурного наследия азербайджанского народа, жившего на этих территориях в течение столетий.
Также власти Армении игнорируют призывы Общины Западного Азербайджана начать диалог по восстановлению исторической справедливости в отношении западных азербайджанцев. "Армения должна начать переговоры с Общиной и предпринять практические шаги в направлении восстановления фундаментальных прав западных азербайджанцев. Кроме того, Армения должна предоставить разрешение на визит миссии ЮНЕСКО для мониторинга ситуации, связанной с разрушением и искажением историко-культурного наследия азербайджанского народа, и сотрудничать в этом вопросе", - заявил Ильхам Алиев.
Перед участниками конференции выступил экс-глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, напомнив, что всего с территорий, в советское время отведенных под АрмССР, было изгнано 1,1 млн азербайджанцев. Армянские националисты не просто изгнали людей с их родины, но разрушили дома, где те жили, уничтожили мечети, кладбища и культурные объекты азербайджанского народа.
Теперь же Армения старается скрыть свой вандализм от международного внимания. "Армения не пускает ЮНЕСКО в Западный Азербайджан, потому что там все разрушено. Международные институты должны надавить на Армению, чтобы она пустила их специалистов в Западный Азербайджан и позволила исследовать состояние азербайджанского культурного наследия", - приводит слова Чавушоглу корреспондент "Вестника Кавказа".
Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что Турция стремится к обеспечению мира и безопасности на Южном Кавказе, в связи с чем сторонам необходимо подписать мирный договор. "После 30 лет несправедливости сложно добиться воссоединения – но время собирать камни и строить мосты. Южный Кавказ – это стратегический регион, и нужно превратить его в мирный регион", - призвал он.
Экс-глава МИД Турции констатировал, что Азербайджан победил в Карабахской войне, восстановив историческую справедливость, а сегодня его лидер, президент Ильхам Алиев, стал архитектором долгосрочного мира. Долгосрочный мир на Южном Кавказе подразумевает в том числе и возвращение азербайджанцев в Западный Азербайджан. "Право вернуться – фундаментальное право", - отметил Мевлют Чавушоглу.
Армения продолжает сохранять территориальные претензии к своим соседям – и к Азербайджану, и к Турции, но эти претензии, указал экс-глава турецкой дипломатии, бесполезны. Турция принципиально настроена на мир на своих восточных границах, и будет поддерживать все усилия для его обеспечения. В завершение речи Мевлют Чавушоглу поблагодарил Ильхама Алиева за поддержку конференции и пожелал участникам продуктивной работы.