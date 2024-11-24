В Баку проходит международная конференция о возвращении азербайджанцев в Армению

В Баку в День памяти депортации западных азербайджанцев проходит II Международная конференция Общины Западного Азербайджана. Более 100 участников из 51 государства обсуждают историю изгнания азербайджанцев из Армении, юридические основания их возвращения, восстановления азербайджанского наследия в Западном Азербайджане и возможности выполнения этих задач.

Сегодня утром в Баку началась II Международная конференция Общины Западного Азербайджана, посвященная обеспечению возвращения азербайджанцев в Армению. В этом году тема конференции – "Право на возвращение – обеспечение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении". Конференция вновь проводится в День памяти депортации западных азербайджанцев в 1987-1991 годах, отмечаемый в Азербайджане 5 декабря.

Как сообщает корреспондент "Вестника Кавказа" Марина Лагутина, на конференцию приехали свыше 100 участников из 51 государства. В программе конференции – доклады по истории изгнания западных азербайджанцев с территорий, принадлежащих в настоящее время Республике Армения, по юридическим основаниям для их возвращения на родину, по программам восстановления азербайджанских исторических и культурных памятников в Армении и по проводящейся для достижения этих целей дипломатической работе.

В начале конференции было зачитано обращение президента Ильхама Алиева к участникам события. Азербайджанский лидер подчеркнул, что Армения по-прежнему стремится отрицать существование на земле Западного Азербайджана богатого культурного наследия азербайджанского народа, жившего на этих территориях в течение столетий.

© Фото: Марина Лагутина/ “Вестник Кавказа“

Также власти Армении игнорируют призывы Общины Западного Азербайджана начать диалог по восстановлению исторической справедливости в отношении западных азербайджанцев. "Армения должна начать переговоры с Общиной и предпринять практические шаги в направлении восстановления фундаментальных прав западных азербайджанцев. Кроме того, Армения должна предоставить разрешение на визит миссии ЮНЕСКО для мониторинга ситуации, связанной с разрушением и искажением историко-культурного наследия азербайджанского народа, и сотрудничать в этом вопросе", - заявил Ильхам Алиев.

Перед участниками конференции выступил экс-глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, напомнив, что всего с территорий, в советское время отведенных под АрмССР, было изгнано 1,1 млн азербайджанцев. Армянские националисты не просто изгнали людей с их родины, но разрушили дома, где те жили, уничтожили мечети, кладбища и культурные объекты азербайджанского народа.

Теперь же Армения старается скрыть свой вандализм от международного внимания. "Армения не пускает ЮНЕСКО в Западный Азербайджан, потому что там все разрушено. Международные институты должны надавить на Армению, чтобы она пустила их специалистов в Западный Азербайджан и позволила исследовать состояние азербайджанского культурного наследия", - приводит слова Чавушоглу корреспондент "Вестника Кавказа".

Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что Турция стремится к обеспечению мира и безопасности на Южном Кавказе, в связи с чем сторонам необходимо подписать мирный договор. "После 30 лет несправедливости сложно добиться воссоединения – но время собирать камни и строить мосты. Южный Кавказ – это стратегический регион, и нужно превратить его в мирный регион", - призвал он.

© Фото: Марина Лагутина/ “Вестник Кавказа“

Экс-глава МИД Турции констатировал, что Азербайджан победил в Карабахской войне, восстановив историческую справедливость, а сегодня его лидер, президент Ильхам Алиев, стал архитектором долгосрочного мира. Долгосрочный мир на Южном Кавказе подразумевает в том числе и возвращение азербайджанцев в Западный Азербайджан. "Право вернуться – фундаментальное право", - отметил Мевлют Чавушоглу.

Армения продолжает сохранять территориальные претензии к своим соседям – и к Азербайджану, и к Турции, но эти претензии, указал экс-глава турецкой дипломатии, бесполезны. Турция принципиально настроена на мир на своих восточных границах, и будет поддерживать все усилия для его обеспечения. В завершение речи Мевлют Чавушоглу поблагодарил Ильхама Алиева за поддержку конференции и пожелал участникам продуктивной работы.