Вестник Кавказа

Российский онколог Мамед Багир Алиев получил премию Правительства РФ

Российский онколог Мамед Багир Алиев получил премию Правительства РФ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выдающийся российский врач Мамед Багир Алиев стал лауреатом премии Правительства России в 2024 году. Алиев удостоен этой премии уже во второй раз. Впервые он получил ее в 2006 году.

Известный российский ученый, онколог, советник Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН и РАМН Мамед Багир Алиев второй раз стал лауреатом премии Правительства РФ 2024.

Он был удостоен данной премии в области науки и техники.

Стоит отметить, что Мамед Багир Алиев ранее уже удостаивался премии Правительства РФ – высокую награду он получил в 2006 году.

Помимо этого, врач имеет орден "Дружбы", который он получил за значительный вклад в развитие науки в России, многолетнюю плодотворную деятельность и в связи с 300-летием основания РАН.

Мамед Багир Алиев является основателем нового направления онкологии – онкоортопедии.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1245 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Путин назначил спецпредставителя по развитию МТК Север-Юг

Путин назначил спецпредставителя по развитию МТК Север-Юг

Медики КБР получат дополнительные средства для борьбы с диабетом

Медики КБР получат дополнительные средства для борьбы с диабетом

Меликов просит правительство РФ запретить майнинг в Дагестане

Меликов просит правительство РФ запретить майнинг в Дагестане

Поддержку для развития туризма получит Адыгея

Поддержку для развития туризма получит Адыгея

Названы приоритеты России в климатической повестке на COP29

Названы приоритеты России в климатической повестке на COP29

На COP29 представили российские неправительственные инициативы

На COP29 представили российские неправительственные инициативы

Михаил Мишустин прибыл в Баку для участия в COP29

Михаил Мишустин прибыл в Баку для участия в COP29

Винодельни и виноградники в России получат увеличенную поддержку в 2025 году

Винодельни и виноградники в России получат увеличенную поддержку в 2025 году

Премьеры России и Азербайджана сегодня провели телефонный разговор

Премьеры России и Азербайджана сегодня провели телефонный разговор

Правительство РФ поможет Ингушетии в закупке автобусов

Правительство РФ поможет Ингушетии в закупке автобусов

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы