Российский онколог Мамед Багир Алиев получил премию Правительства РФ

Выдающийся российский врач Мамед Багир Алиев стал лауреатом премии Правительства России в 2024 году. Алиев удостоен этой премии уже во второй раз. Впервые он получил ее в 2006 году.

Известный российский ученый, онколог, советник Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН и РАМН Мамед Багир Алиев второй раз стал лауреатом премии Правительства РФ 2024.

Он был удостоен данной премии в области науки и техники.

Стоит отметить, что Мамед Багир Алиев ранее уже удостаивался премии Правительства РФ – высокую награду он получил в 2006 году.

Помимо этого, врач имеет орден "Дружбы", который он получил за значительный вклад в развитие науки в России, многолетнюю плодотворную деятельность и в связи с 300-летием основания РАН.

Мамед Багир Алиев является основателем нового направления онкологии – онкоортопедии.