Лев Спивак презентовал в Праге израильское издание книги "Идущий впереди"

В чешской столице, в Азербайджанском Культурном Доме, прошел вечер с участием третьего президента международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз" Льва Спивака, на которой была представлена израильская версия книги "Вестника Кавказа" об общенациональном лидере Азербайджана Гейдаре Алиеве "Идущий впереди".

Третий президент международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз" Лев Спивак в прошедшую пятницу провел встречу в Азербайджанском Культурном Доме в Праге. Во время мероприятия он презентовал израильское издание книги "Вестника Кавказа" об общенациональном лидере Азербайджана Гейдаре Алиеве "Идущий впереди".

По инициативе Льва Спивака книга "Идущий впереди", выпущенная в честь 90-летнего юбилея Гейдара Алиева, была переведена с русского языка на иврит ассоциацией "АзИз". "Вестник Кавказа" благодарен Льву Спиваку как за перевод книги, так и за ее распространение.

Книга "Идущий впереди", где содержатся, в том числе, воспоминания о Гейдаре Алиеве президента Израиля Шимона Переса, получила теплый отклик у участников встречи и была подарена Львом Спиваком Азербайджанскому Культурному Дому в Праге.

На встрече в Азербайджанском Культурном Доме в чешской столице Лев Спивак рассказал о деятельности "АзИз", в частности, об организации в 2016 году в Израиле, в Президентском лесу, мемориальной рощи в память о жертвах массовых убийств азербайджанцев в Ходжалы – первый памятник людям иной национальности в еврейском государстве. По инициативе "АзИз" роща была высажена фондом "Керен Каемет ле Исраэль".

Помимо книги "Идущий впереди" Лев Спивак также представил участникам встречи выпущенное к столетию Гейдара Алиева издание "Расцвет еврейства в Азербайджане". Работа о евреях, занимавших высокие посты в Азербайджанской ССР в годы руководства Гейдара Алиева (1969-1982), была написана по инициативе директора Азербайджанского Культурного Дома в Афуле Егяны Сальман.

Рассказывая о ней, Лев Спивак подчеркнул, что при Гейдаре Алиеве в АзССР у евреев, столетиями живших на азербайджанской земле в мире с азербайджанцами, были все возможности для карьерной и творческой самореализации.

Третьей книгой, подаренной "АзИз" Азербайджанскому Культурному Дому в Праге, стало трехтомное издание прозаических переводов на иврит поэзии Низами.