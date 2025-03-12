Ключевая ставка может остаться неизменной – Костин

На заседании 25 апреля ЦБ может оставить ключевую ставку на текущем уровне, считает глава ВТБ. Сейчас ставка в РФ находится на исторически высоком уровне.

Центробанк на ближайшем заседании директоров по ключевой ставке может оставить ее на текущем уровне, полагает глава ВТБ Андрей Костин.

С октября 2024 года ключевая ставка находится на уровне 21%, это рекордно высокий уровень.

"Я считаю, что на какое-то время ставка может задержаться на этом уровне, не двигаться"

– Андрей Костин

Заседание ЦБ планируется провести 25 апреля.

В минувшую среду регулятор допустил возможность повышения ставки, это связано с ситуацией с инфляцией в России.