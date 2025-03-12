Вестник Кавказа

Ключевая ставка может остаться неизменной – Костин

Ключевая ставка может остаться неизменной – Костин
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На заседании 25 апреля ЦБ может оставить ключевую ставку на текущем уровне, считает глава ВТБ. Сейчас ставка в РФ находится на исторически высоком уровне.

Центробанк на ближайшем заседании директоров по ключевой ставке может оставить ее на текущем уровне, полагает глава ВТБ Андрей Костин.

С октября 2024 года ключевая ставка находится на уровне 21%, это рекордно высокий уровень.

"Я считаю, что на какое-то время ставка может задержаться на этом уровне, не двигаться"

– Андрей Костин

Заседание ЦБ планируется провести 25 апреля.

В минувшую среду регулятор допустил возможность повышения ставки, это связано с ситуацией с инфляцией в России.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1100 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

ЦБ Турции повысил ключевую ставку до 46%

ЦБ Турции повысил ключевую ставку до 46%

ЦБ может повысить ключевую ставку в России

ЦБ может повысить ключевую ставку в России

В ЦБ рассчитывают, что замедление инфляции в РФ продолжится

В ЦБ рассчитывают, что замедление инфляции в РФ продолжится

Российский бизнес ждет снижения ключевой ставки

Российский бизнес ждет снижения ключевой ставки

Набиуллина прокомментировала текущее укрепление рубля

Набиуллина прокомментировала текущее укрепление рубля

Ключевая ставка может подняться выше – ЦБ РФ

Ключевая ставка может подняться выше – ЦБ РФ

Набиуллина назвала условие для начала снижения ключевой ставки

Набиуллина назвала условие для начала снижения ключевой ставки

ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 21%

ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 21%

Вопрос о повышении ключевой ставки ЦБ рассмотрит 21 марта

Вопрос о повышении ключевой ставки ЦБ рассмотрит 21 марта

Интерес россиян к ипотеке упадет на 30% в этом году

Интерес россиян к ипотеке упадет на 30% в этом году

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы