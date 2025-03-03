Вестник Кавказа

Внебиржевой курс доллара упал ниже 81 рубля

Внебиржевой курс доллара упал ниже 81 рубля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Расчетный курс американской валюты, на который ориентируется внебиржевой рынок, снижался сегодня до 81 рубля. ЦБ РФ установил на пятницу курс на уровне 82 рубля.

Вечером 17 апреля внебиржевой курс доллара опускался ниже 81 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, примерно к 18:30 (мск) американская валюта упала на 1,23 рубля и достигла 80,97 рубля.

Последний раз доллар опускался ниже данной отметки 18 марта текущего года.

В свою очередь, Центробанк понизил сегодня курс доллара с 82,5 до 82 рублей. Евро при этом снизился с 93,3 до 93,2 рубля.

По мнению различных экспертов, в скором времени американская валюта может подняться до 100 рублей. При этом они отмечают, что российская национальная валюта в ближайшее время будет крайне волатильна.

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