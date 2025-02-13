Вестник Кавказа

Доллар подскочил до 41 лиры

Турецкая лира
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Согласно данным торгов, курс доллара поднялся выше 41 лиры сегодня утром. Это произошло впервые в истории.

Курс доллара к валюте Турции подскочил на 11% и продолжает расти. Согласно данным торгов, он впервые поднялся выше 41 лиры.

Вместе с этим рухнули акции компаний из Турции, а доходность государственных облигаций выросла до самых высоких показателей в 2025 году.

Это происходит на фоне задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Он также считается основным оппонентом текущего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Градоначальника одного из крупнейших мегаполисов в мире обвиняют в коррупции, мошенничестве и взяточничестве.

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