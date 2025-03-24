Вестник Кавказа

На возможное ужесточение визовой политики ЕС отреагировали в Грузии

Здание правительства Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В Грузии прокомментировали возможное ужесточение визовой политики ЕС. Там подчеркнули, что постоянный шантаж страны – советский метод.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе отреагировал на возможное ужесточение визовой политики ЕС.

Он отметил, что данное решение, связанное с и приостановкой безвизового режима, касается всех стран, пользующихся безвизом, и не направлено исключительно против Грузии.

При этом руководитель грузинского правительства подчеркнул, что отдельные силы смогли спекулировать на этой теме.

Кобахидзе сказал, что Грузия – это независимое и суверенное государство. Он добавил, что постоянный шантаж – это советский менталитет, распространенный сегодня в Брюсселе.

Премьер заключил, что текущие подходы ничем не отличаются от тех, которые были в 80-х годах прошлого столетия.

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