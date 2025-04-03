Шалва Папуашвили сравнил еврочиновников с коммунистами

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили высказался против практики изъятия активов со стороны Евросоюза, назвав такие меры "почерком коммунистов". Так госдеятель отреагировал на слова евродепутата Михаэля Галера, который предложил предпринять меры в отношении имущества основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили.
"Они говорят – не сравнивайте нас с Советским Союзом, а ведь конфискация и экспроприация были именно почерком коммунистов. Так что, да, это глубоко советское мышление, и чем скорее они осознают, куда некоторые политики и бюрократы катят ЕС, тем лучше"
– Шалва Папуашвили
Ранее депутат Европарламента Михаэль Галер предложил предпринять меры против Бидзины Иванишвили, у которого могут быть активы во Франции. Конкретных действий еврочиновник не назвал.