Папуашвили призвал послов не вмешиваться в дела Грузии

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили призвал послов других стран отказаться от комментариев относительно внутриполитической ситуации в Грузии.
"К сожалению, это стало нестандартной нормой. Любой дипломат почему-то считает себя свободным вмешиваться во внутренние дела Грузии, несмотря на существующие международно-правовые ограничения. Мы видим некомпетентные комментарии некоторых из них, атаки на грузинскую судебную систему, парламент и население, которое этот парламент избрало"
– Шалва Папуашвили
Папуашвили также сослался на положения Венской конвенции, которые требуют от дипломатов невмешательства в политические процессы принимающей стороны.
Поводом к выступлению Папуашвили стали комментарии посла Франции, который назвал ситуацию в Грузии кризисом.
Папуашвили также отметил, что дипломаты ранее не высказались о нападениях оппозиции на здание парламента страны, несмотря на призывы со стороны властей Грузии осудить насильственные акции.