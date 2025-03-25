Вестник Кавказа

Папуашвили призвал послов не вмешиваться в дела Грузии

Здание парламента Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Спикер грузинского парламента Папуашвили призвал послов западных стран к соблюдению Венской конвенции, которая требует воздерживаться от вмешательства в дела принимающей стороны.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили призвал послов других стран отказаться от комментариев относительно внутриполитической ситуации в Грузии. 

"К сожалению, это стало нестандартной нормой. Любой дипломат почему-то считает себя свободным вмешиваться во внутренние дела Грузии, несмотря на существующие международно-правовые ограничения. Мы видим некомпетентные комментарии некоторых из них, атаки на грузинскую судебную систему, парламент и население, которое этот парламент избрало"

– Шалва Папуашвили 

Папуашвили также сослался на положения Венской конвенции, которые требуют от дипломатов невмешательства в политические процессы принимающей стороны. 

Поводом к выступлению Папуашвили стали комментарии посла Франции, который назвал ситуацию в Грузии кризисом. 

Папуашвили также отметил, что дипломаты ранее не высказались о нападениях оппозиции на здание парламента страны, несмотря на призывы со стороны властей Грузии осудить насильственные акции. 

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