Пезешкиан отреагировал на уход Зарифа с поста вице-президента Ирана

Зариф покинул пост вице-президента Ирана полтора месяца назад. По словам президента Исламской Республики, он по-прежнему ценит Зарифа за его профессиональные качества и готов использовать их.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан прокомментировал уход Мохаммада Джавада Зарифа с поста вице-президента страны по стратегическим вопросам. Об этом сообщает местная пресса.

В своем послании президент признал, что на решение Зарифа повлиял ряд ограничений. В то же время он подчеркнул, что все еще готов использовать опыт Мохаммада Джавада и его заслуги в науке.

Напомним, в начале марта Меджлис Ирана объявил импичмент главе Минэкономики Абдольнасеру Хеммати на фоне резкого падения рыночного курса национальной валюты до рекордных значений. После этого Зариф подал в отставку.

Это была его уже вторая попытка покинуть пост вице-президента, но на этот раз она увенчалась успехом. Предыдущую попытку он предпринял летом 2024 года, однако тогда глава государства не принял его заявление.