Вице-президент Ирана подал в отставку после импичмента главе Минэкономики

Вице-президент, экс-глава МИД Ирана подал в отставку. Решение было принято после импичмента главе Минэкономики ИРИ. Президент Пезешкиан пока не принял заявление Зарифа.

Вице-президент Ирана по стратегическим вопросам Мохаммад Джавад Зариф подал заявление об отставке, пишет иранское агентство Fars.

Заявление было подано после того как Меджлис Ирана 2 марта объявил импичмент министру экономики и финансов Абдольнасеру Хеммати. Заседание парламента было открытым и транслировалось SNN, заседание прошло в присутствии президента Масуда Пезешкиана. Импичмент министру связан с резким падением рыночного курса иранского риала до рекордных значений.

После заседания Зариф подал в отставку. Пезешкиан пока не принял его отставку.

Зариф, бывший главой МИД Ирана с 2013 по 2021 год, второй раз пытается уйти в отставку с поста вице-президента. Первый раз он подал в отставку при текущем правительстве ИРИ 11 августа прошлого года, проработав всего десять дней. Тогда глава государства не принял заявление политика.