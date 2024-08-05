Почему Зариф подал в отставку: политический триллер в Иране

Политический ландшафт Ирана взорвался через несколько часов после представления нового кабмина в парламенте, когда по информационным каналам промелькнула новость: "Зариф подал в отставку". Это породило массу спекуляций и домыслов. Расскажем, что привело к столь кардинальному шагу и какие последствия он повлечет.

На первый взгляд, отставка Мохаммада Джавада Зарифа имеет две основные причины: неудовлетворенность составом нового кабинета и закон, касающийся присутствия лиц с двойным гражданством на высоких государственных постах.

Доктор Зариф еще вчера вечером сражался за предложенную кандидатуру Министра внутренних дел, но не преуспел. Сегодня объявил о своем уходе из кабинета, чтобы на его плечах не лежала ответственность за выборы. Не знаю, настаивает ли президент на том, чтобы он остался или нет. Такие действия Зарифа можно назвать как угодно, но только не патриотизмом

- иранская активистка Мину Халеги.

Начало политической игры: выборы и подготовка

Все началось, когда Совет стражей конституции вынес вердикт по участникам президентских выборов. В команде кандидата-реформатора Масуда Пезешкиана оказался и Мохаммад Джавад Зариф, бывший министр иностранных дел, который активно участвовал в предвыборной кампании. Зариф вместе с Асгари Джахроми, молодым и энергичным политиком, занял лидирующие позиции в предвыборной гонке, выступая как с трибун, так и в социальных сетях. Однако после победы Пезешкиана напряженность только нарастала, поскольку процесс формирования нового кабинета затягивался и сопровождался внутренними противоречиями.

Формирование кабинета

Зарифа рассматривали на ключевые посты в новом правительстве. В начале августа стало известно, что Зариф будет назначен на пост вице-президента по стратегическим вопросам. Эта новость вызвала серьезные разногласия среди сторонников правительства, и Зариф был вынужден объясниться через соцсети, написав, что это назначение было непредвиденным, и он не планировал принимать активные административные роли, предпочитая сосредоточиться на консультационной деятельности.

После формирования кабинета вдруг стало очевидно, что второй важный участник предвыборной команды Пезешкиана — Асгари Джахроми — также был отодвинут на второй план. Несмотря на активные обсуждения, ему не предлагали соответствующие его квалификации посты. Джахроми отказался от предложений возглавить министерство связи и министерство спорта, ссылаясь на конфликты интересов и потенциальные трудности.

План Зарифа и два противоречия

Кульминацией стала публикация Зарифа в соцсети о многочисленных перипетиях при формировании кабинета. Он открыл занавес над обсуждениями и конфликтами внутри политических кругов, подтверждая, что среди 19 предложенных министров только 3 были первыми кандидатурами комитетов, остальные же приходились на вторых, третьих или даже пятых номинантов.

Кроме того, причину отставки Зарифа связывают с новым законом, запрещающим лицам с двойным гражданством занимать высокие государственные посты. Это стало болезненным ударом для Зарифа, у которого ребенок имел иностранное гражданство. Этот аспект, как заявил известный политический деятель Хосам-эд-Дин Ашна, стал краеугольным камнем в политическом кризисе. Твит Хосам-эд-Дина, в котором он указывает на дискриминацию как повод для отставки Зарифа, подлил масла в огонь.

Оппозиционные игроки и давление на Зарифа

Оппозиционные силы, особенно представители консервативных кругов, жестко критиковали Зарифа, в соцсетях, приписывая ему разные недостатки и недобросовестность, стремясь таким образом подорвать его авторитет и влияние. Комментаторы отмечали, что законодательные нововведения касательно двойного гражданства служили удачным инструментом для манипуляций против Зарифа, усиливая его изоляцию и принуждая к отставке.

Непредсказуемая развязка

История с отставкой Зарифа подчеркивает сложность и многослойность политических процессов в Иране. В условиях постоянных изменений политической конфигурации и внутренних конфликтов соблюдение законов и выполнение политических обязательств приобретает особую важность.

Отставка Зарифа — это комбинация юридических ограничений и глубоких политических разногласий, показавшая всем, насколько нестабилен политический баланс в Иране. Означает ли это, что страна вступает в длительный период турбулентности? Результат развернувшейся политической борьбы в Иране невозможно предсказать. Так или иначе история с Зарифом показала, как настойчивость и честность в политической карьере могут столкнуться с непреодолимыми барьерами законодательных и административных изменений.