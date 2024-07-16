Кто такой Мохаммад Джавад Зариф, ставший вице-президентом Ирана

Назначение Зарифа на пост вице-президента Ирана по стратегическим вопросам — событие, которое вызывает большой интерес и ожидания как внутри страны, так и за ее пределами. Рассмотрим его биографию, политические достижения, основные взгляды и перспективы на нынешней должности.

Биография и карьера Зарифа

Мохаммад Джавад Зариф родился 7 января 1960 года в Тегеране, получил образование в области международных отношений в США, сначала в Университете Сан-Франциско, а затем в Денверском университете. Обладая глубокими знаниями и пониманием международной политики, он начал карьеру в МИД Ирана в 1982 году.

Зариф долгое время представлял Иран на международной арене. Самым значимым его достижением стало участие в переговорах и подписание Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе в 2015 году. Этот договор стал результатом многолетних напряженных переговоров между Ираном и группой 5+1 (пять постоянных членов Совбеза ООН + Германия).

В Иране Зарифа прозвали Амиром Кабиром своего времени, а подписание СВПД поставили в один ряд с национализацией иранской нефти при Мохаммаде Мосаддыке

– издание Tabnak.

Амир Кабир и Мохаммад Мосаддык — два выдающихся премьер-министра Ирана, оставившие каждый в свое время значительный след в политической истории, стремясь к независимости страны.

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Кабир известен своими реформами середины XIX века, направленными на модернизацию Ирана. В числе его достижений — создание первого в Иране современного университета Дар ул-Фунун и введение административных, финансовых и военных реформ. Стремление Кабира к реформированию общества вызвало недовольство консервативных кругов, в результате он был смещен с должности и казнен.

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Главное историческое достижение Мосаддыка — национализация в середине XX века нефти, которая была под контролем британских компаний. Этот шаг сделал его национальным героем, но также привел к международному конфликту.

Взгляды и принципы Зарифа

Зариф всегда подчеркивал значение национального суверенитета и независимости Ирана. В области внешней политики он выступал за то, чтобы Иран оставался независимым игроком, свободным от внешнего давления и вмешательства.

Зариф считает дипломатию главным инструментом решения международных конфликтов. Его подход был особенно заметен в ходе ядерных переговоров и в отношениях с международным сообществом.

Одной из ключевых тем в деятельности Зарифа стало противостояние международным санкциям, введенным против Ирана. Он работал над тем, чтобы облегчить экономическое давление на страну через дипломатические каналы и международные организации.

Зариф вице-президент

На посту вице-президента Зариф может сосредоточиться на внутренней политике и экономических реформах. Его назначение на этот пост символизирует укрепление связей между консервативными и реформаторскими силами в иранском правительстве.

На международной арене Зариф, вероятно, продолжит свои усилия по улучшению отношений Ирана с мировыми державами. Его глубокое понимание международной политики и способность вести переговоры могут стать ключевым фактором в улучшении имиджа Ирана в мире.

Критика Зарифа

Несмотря на свои достижения, Зариф не избежал критики и внутри Ирана. Некоторые его действия, особенно в рамках ядерного соглашения, вызвали недовольство среди консерваторов, говорящих об утрате Ираном некоторых позиций в ходе международных переговоров.

На международной арене Зариф также сталкивался с критикой, прежде всего со стороны стран, которые считают политику Ирана дестабилизирующей. Однако его способность к диалогу и дипломатия часто сглаживали эти противоречия.

Зарифа отличает способность к массовой коммуникации и публичной дипломатии. Благодаря своему опыту общения со СМИ и международным сообществом он может помочь объяснить политику правительства как гражданам Ирана, так и иностранцам

- журналист Сейед Рахман Мусави.