Кто такой Мохаммад Джавад Зариф, ставший вице-президентом Ирана

Биография и карьера Зарифа
Мохаммад Джавад Зариф родился 7 января 1960 года в Тегеране, получил образование в области международных отношений в США, сначала в Университете Сан-Франциско, а затем в Денверском университете. Обладая глубокими знаниями и пониманием международной политики, он начал карьеру в МИД Ирана в 1982 году.
Зариф долгое время представлял Иран на международной арене. Самым значимым его достижением стало участие в переговорах и подписание Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе в 2015 году. Этот договор стал результатом многолетних напряженных переговоров между Ираном и группой 5+1 (пять постоянных членов Совбеза ООН + Германия).
В Иране Зарифа прозвали Амиром Кабиром своего времени, а подписание СВПД поставили в один ряд с национализацией иранской нефти при Мохаммаде Мосаддыке
– издание Tabnak.
Амир Кабир и Мохаммад Мосаддык — два выдающихся премьер-министра Ирана, оставившие каждый в свое время значительный след в политической истории, стремясь к независимости страны.
Кабир известен своими реформами середины XIX века, направленными на модернизацию Ирана. В числе его достижений — создание первого в Иране современного университета Дар ул-Фунун и введение административных, финансовых и военных реформ. Стремление Кабира к реформированию общества вызвало недовольство консервативных кругов, в результате он был смещен с должности и казнен.
Главное историческое достижение Мосаддыка — национализация в середине XX века нефти, которая была под контролем британских компаний. Этот шаг сделал его национальным героем, но также привел к международному конфликту.
Взгляды и принципы Зарифа
- Зариф всегда подчеркивал значение национального суверенитета и независимости Ирана. В области внешней политики он выступал за то, чтобы Иран оставался независимым игроком, свободным от внешнего давления и вмешательства.
- Зариф считает дипломатию главным инструментом решения международных конфликтов. Его подход был особенно заметен в ходе ядерных переговоров и в отношениях с международным сообществом.
- Одной из ключевых тем в деятельности Зарифа стало противостояние международным санкциям, введенным против Ирана. Он работал над тем, чтобы облегчить экономическое давление на страну через дипломатические каналы и международные организации.
Зариф вице-президент
- На посту вице-президента Зариф может сосредоточиться на внутренней политике и экономических реформах. Его назначение на этот пост символизирует укрепление связей между консервативными и реформаторскими силами в иранском правительстве.
- На международной арене Зариф, вероятно, продолжит свои усилия по улучшению отношений Ирана с мировыми державами. Его глубокое понимание международной политики и способность вести переговоры могут стать ключевым фактором в улучшении имиджа Ирана в мире.
Критика Зарифа
Несмотря на свои достижения, Зариф не избежал критики и внутри Ирана. Некоторые его действия, особенно в рамках ядерного соглашения, вызвали недовольство среди консерваторов, говорящих об утрате Ираном некоторых позиций в ходе международных переговоров.
На международной арене Зариф также сталкивался с критикой, прежде всего со стороны стран, которые считают политику Ирана дестабилизирующей. Однако его способность к диалогу и дипломатия часто сглаживали эти противоречия.
Зарифа отличает способность к массовой коммуникации и публичной дипломатии. Благодаря своему опыту общения со СМИ и международным сообществом он может помочь объяснить политику правительства как гражданам Ирана, так и иностранцам
- журналист Сейед Рахман Мусави.