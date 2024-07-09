Как изменится внешняя политика Ирана при Пезешкиане?

Основные тезисы Пезешкиан включают усиление сотрудничества с Турцией, арабскими странами и региональными организациями, создание "сильного региона" без доминирующей силы, а также продолжение стратегического партнерства с Россией. Рассмотрим, как эти аспекты будут воплощены в реальность и какие последствия они могут иметь для региональной и глобальной политики.
Иран и Турция
Исторически отношения между Ираном и Турцией были неоднозначными, колеблясь между конкуренцией и сотрудничеством. Однако в последние годы наблюдается тенденция к более тесному взаимодействию, особенно в экономической и энергетической сферах. Турция - важный торговый партнер Ирана, и сотрудничество в таких областях, как транспортировка энергоресурсов и развитие инфраструктуры, может стать основой для укрепления двусторонних связей. При Пезешкиане Иран, вероятно, будет стремиться к увеличению товарооборота с Турцией и к сотрудничеству в рамках региональных инициатив.
Иран и арабские страны
Взаимоотношения Ирана с Саудовской Аравией и странами Персидского залива имеют сложную и многослойную историю, сопровождаемую конфронтацией и конкуренцией за влияние. Однако Пезешкиан декларирует необходимость "сильного региона", где никто не доминирует над другими. Это предполагает, что Иран будет стремиться к сбалансированному подходу, направленному на снижение напряженности и поиск общих интересов: борьба с терроризмом, стабильность экономик и устойчивое развитие. Усиление дипломатических контактов, участие в экономических проектах и укрепление культурного обмена могут стать важными элементами этой стратегии.
Создание "сильного региона"
Доктрина "сильного региона" Пезешкиана подразумевает новый формат региональных отношений, где ключевую роль будет играть сотрудничество, а не гегемония одной страны над другими.
Иран и региональные организации
Укрепление сотрудничества Организацией исламского сотрудничества (ОИС) и Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) может способствовать выработке общих стратегий и инициатив, направленных на повышение стабильности и безопасности региона.
Диалог и медиация
В условиях множества долговременных конфликтов в регионе Иран при Пезешкиане может взять на себя роль посредника и инициатора диалоговых процессов. Это особенно актуально для таких Йемена и Сирии, где Иран имеет существенное влияние и может способствовать достижению компромиссных решений.
Иран и Россия
Россия рассматривается Пезешкианом как ценный стратегический союзник и сосед. Это партнерство останется одним из ключевых аспектов иранской внешней политики.
- Энергетическое сотрудничество. Совместные проекты в области добычи нефти и газа, а также взаимодействие в ядерной энергетике, включая строительство и обслуживание атомных электростанций, будут продолжены и расширены.
- Геополитическое взаимодействие. Россия и Иран сотрудничают в Сирии и Центральной Азии, будучи заинтересованными в стабильности и противостоянии экстремизму. Поэтому усилия Пезешкиана по углублению стратегического партнерства с Россией будут направлены на координацию усилий в этих зонах и выработку совместных стратегий.
Иран и Европа
С приходом к власти Пезешкиана в Иране можно ожидать попыток улучшить диалог с Европой. Новый президент рассчитывает на конструктивное сотрудничество с европейскими государствами, возможно, ориентируясь на экономические и дипломатические взаимодействия.
Иран и США
Отношения с США вряд ли утратят напряженность, несмотря на призыв Тегерана скорректировать американскую политику и акцент на том, что оборонная доктрина Ирана не включает ядерное оружие. Возможные переговоры, скорее всего, не приведут к быстрому снятию санкций или изменениям в ядерном соглашении.
Вызовы для Пезешкиана
Внешнеполитическая доктрина Пезешкиана предвещает новую эпоху для Ирана, характеризующуюся акцентом на региональное сотрудничество, диалог и стратегические альянсы. Однако на этом пути будут возникать проблемы.
- Реализация "сильного региона" требует не только дипломатического мастерства, но и способности преодолевать внутренние и внешние противоречия. Вопрос о лидерстве в регионе остается острым, учитывая конкуренцию с Саудовской Аравией и Израилем.
- Санкции и международное давление. Иран остается под воздействием международных санкций, что ограничивает возможности страны в сферах торговли и инвестиций.
- Внутренние вызовы. Экономическая нестабильность и социальные проблемы могут стать серьезным препятствием для успешного воплощения внешнеполитических амбиций.
Несмотря на эти вызовы, доктрина Пезешкиана открывает перспективы для более сбалансированной и конструктивной внешней политики Ирана. Четкое понимание геополитической реальности и внимательное отношение к интересам соседей и союзников могут способствовать усилению позиций Ирана как влиятельного и надежного регионального актора. Успех этой стратегии будет во многом зависеть от способности нового иранского правительства к гибкости, диалогу и искусству дипломатии.