Аббас Аракчи пригласил спецпосланника президента США Уиткоффа в Иран – СМИ

Глава дипломатии Ирана Аббас Аракчи пригласил спецпосланника США Стива Уиткоффа в Иран. Уиткофф принял приглашение, сообщают СМИ.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в рамках первого раунда переговоров в Омане пригласил спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа в Иран. Уиткофф принял это приглашение, сообщают СМИ.

"Он (Аракчи - ред.) пригласил Уиткоффа посетить Тегеран, и посланник не отклонил предложение"

– Israel Hayom

Как ранее отмечало издание Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме, Уиткофф может отправиться в Тегеран, если поступит приглашение от властей Ирана.

Напомним, что в Омане 12 апреля состоялся первый раунд переговоров между США и Ираном. Второй раунд состоится 19 апреля. Планируется, что стороны обсудят контуры будущего совместного соглашения.