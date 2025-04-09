Вестник Кавказа

Аббас Аракчи пригласил спецпосланника президента США Уиткоффа в Иран – СМИ

Аббас Аракчи пригласил спецпосланника президента США Уиткоффа в Иран – СМИ
© Фото: сайт правительства Ирана
Глава дипломатии Ирана Аббас Аракчи пригласил спецпосланника США Стива Уиткоффа в Иран. Уиткофф принял приглашение, сообщают СМИ.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в рамках первого раунда переговоров в Омане пригласил спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа в Иран. Уиткофф принял это приглашение, сообщают СМИ.   

"Он (Аракчи - ред.) пригласил Уиткоффа посетить Тегеран, и посланник не отклонил предложение"

– Israel Hayom

Как ранее отмечало издание Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме, Уиткофф может отправиться в Тегеран, если поступит приглашение от властей Ирана. 

Напомним, что в Омане 12 апреля состоялся первый раунд переговоров между США и Ираном. Второй раунд состоится 19 апреля. Планируется, что стороны обсудят контуры будущего совместного соглашения.

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