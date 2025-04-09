Белый дом напомнил о максимальном давлении на Иран

В США не отказываются от политики максимального давления на Иран, сообщили в Белом доме. В то же время там подчеркнул, что президент страны Дональд Трамп заинтересован в диалоге с ИРИ.

Соединенные Штаты продолжают политику "максимального давления" в отношении Ирана. Об этом 15 апреля заявила пресс-секретарь Белого дома.

При этом Каролин Левитт отметила, что президент страны Дональд Трамп настроен на диалог с Исламской Республикой.

"Конечно, кампания максимального давления на Иран продолжается, но, как вы знаете, президент ясно дал понять, что хочет диалога и дискуссий с Ираном"

– пресс-секретарь Белого дома

Напомним, в феврале этого года США объявили о возобновлении кампании "максимального давления" на Иран. В марте глава Белого дома направил письмо властям Ирана, в котором предложил им провести переговоры по ядерной сделке. При этом Дональд Трамп предупредил Исламскую Республику с возможностью столкнуться с военными мерами, если она откажется он дипломатических контактов.