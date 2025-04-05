Движение ХАМАС не готово разоружаться

Лидер палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хейя выступил с видеообращением, оно было показано в эфире катарского телеканала Al Jazeera.
"Существование ХАМАС и наличие у него вооружения напрямую связаны с оккупацией. Ношение оружия - естественное право представителей нашего народа"
– Халиль аль-Хейя
Также он прокомментировал израильское предложение о прекращении огня. Согласно заявлению лидера ХАМАС, предложение израильского премьера Биньямина Нетаньяху, которое он продвигает вместо проекта посредников, включает невыполнимые условия.
"Нетаньяху ответил на предложение посредников собственным проектом, который содержит невыполнимые условия и реализация которого не приведет к прекращению войны и уходу израильских военных из анклава"
– Халиль аль-Хейя
По мнению лидера ХАМАС, Израиль хочет продолжать войну.