Вестник Кавказа

Движение ХАМАС не готово разоружаться

Оптический прицел
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ХАМАС выступили против разоружения представителей движения. Лидер движения сообщил, что предложение Израиля содержит ряд невыполнимых условий.

Лидер палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хейя выступил с видеообращением, оно было показано в эфире катарского телеканала Al Jazeera.

"Существование ХАМАС и наличие у него вооружения напрямую связаны с оккупацией. Ношение оружия - естественное право представителей нашего народа"

– Халиль аль-Хейя

Также он прокомментировал израильское предложение о прекращении огня. Согласно заявлению лидера ХАМАС, предложение израильского премьера Биньямина Нетаньяху, которое он продвигает вместо проекта посредников, включает невыполнимые условия.

"Нетаньяху ответил на предложение посредников собственным проектом, который содержит невыполнимые условия и реализация которого не приведет к прекращению войны и уходу израильских военных из анклава"

– Халиль аль-Хейя

По мнению лидера ХАМАС, Израиль хочет продолжать войну.

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