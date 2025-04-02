В ХАМАС хотят видеть гарантии прекращения войны в секторе Газа

Палестинское радикальное движение ХАМАС сделало заявление по поводу нового предложения Израиля.
"Мы рассмотрели новое предложение о прекращении огня, которое включало в себя требование о разоружении ХАМАС и освобождении израильских заключенных, однако не содержало при этом никаких реальных гарантий прекращения войны против палестинского народа"
– заявление
Также в предложении нет гарантий о том, что израильские военные окончательно выйдут из Газы, отметили в ХАМАС. Пока движение не дало ответа на израильское предложение. При этом перемирие без гарантий прекращения войны в ХАМА назвали "политической ловушкой".
Движение призывает посредников и международное сообщество "оказать давление на Израиль" в переговорном процессе.
Ответ ХАМАС ожидается в течение двух дней.