Первый в мире винный город откроется в Геленджике в конце года

Винный город "Белый мыс" будет запущен в Геленджике в конце года. Уникальный комплекс станет первым не только в России, но и в мире, заявил ресторатор и руководитель проекта Дмитрий Левицкий.

Винный город "Белый мыс" будет запущен в Геленджике в конце года. Уникальный комплекс станет первым не только в России, но и в мире, заявил ресторатор и руководитель проекта Дмитрий Левицкий.

Левицкий рассказал, что изначально винный город планировалось запускать по частям. В рамках проекта должны были открыться энотека и кафе-пекарня, однако от этих планов позднее отказались, так как организаторы решили запустить весь комплекс сразу.

"Недавно мы приняли непростое решение — не открываться частично. Не хочется звать людей в "прихожую", когда остальной дом еще строится, пусть даже это "вау-прихожая". Так что теперь весь комплекс запустится сразу — планируем, что к концу года"

– Дмитрий Левицкий

Левицкий отметил, что винный город создается в стиле биотек, который предполагает подражание природе. Например, в городе не будет прямых углов, здания будут словно стекать с горы, отметил ресторатор в интервью РИА Новости.

По словам Левицкого, проект был поддержан акционерным банком "Россия".