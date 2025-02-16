Массовое обливание состоится в Геленджике

Патриотическая акция, посвященная, с одной стороны, 80-летию Победы, а с другой – важности здорового образа жизни, пройдет в ближайшие дни в Геленджике. В ее рамках все желающие смогут облиться водой на пляже, а затем искупаться в весеннем море.

Акцию под названием "Быть здоровым – это модно!" проведут в Геленджике, ее анонсировали в мэрии города-курорта.

Событие назначено на 7 марта. Место его проведения – Центральный пляж. Основное ее содержание заключается в обливании водой.

"Акция посвящена 80-летию Великой Победы"

– власти Геленджика

Чтобы принять участие в акции, нужно будет зарегистрироваться. Это можно будет сделать в пятницу в десять часов утра. На 11.20 назначена разминка с чемпионом. Обливание стартует в 12.00, при этом на всех участниках будут футболки в цветах российского флага. Такой же расцветки будут и ведра.

После обливания все, кто захочет, смогут окунуться в море.