Вестник Кавказа

Массовое обливание состоится в Геленджике

Геленджик
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Патриотическая акция, посвященная, с одной стороны, 80-летию Победы, а с другой – важности здорового образа жизни, пройдет в ближайшие дни в Геленджике. В ее рамках все желающие смогут облиться водой на пляже, а затем искупаться в весеннем море.

Акцию под названием "Быть здоровым – это модно!" проведут в Геленджике, ее анонсировали в мэрии города-курорта.

Событие назначено на 7 марта. Место его проведения – Центральный пляж. Основное ее содержание заключается в обливании водой.

"Акция посвящена 80-летию Великой Победы"

– власти Геленджика

Чтобы принять участие в акции, нужно будет зарегистрироваться. Это можно будет сделать в пятницу в десять часов утра. На 11.20 назначена разминка с чемпионом. Обливание стартует в 12.00, при этом на всех участниках будут футболки в цветах российского флага. Такой же расцветки будут и ведра.

После обливания все, кто захочет, смогут окунуться в море.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
770 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Отдых в Монастире: почему стоит посетить популярный курорт в Тунисе?

Отдых в Монастире: почему стоит посетить популярный курорт в Тунисе?

Горнолыжный курорт «Мамисон»: почему не открылся, новая дата запуска и стоимость ски-пассов

Горнолыжный курорт «Мамисон»: почему не открылся, новая дата запуска и стоимость ски-пассов

Когда ехать в Киргизию: горы, маки и Иссык-Куль

Когда ехать в Киргизию: горы, маки и Иссык-Куль

Сочи начнет весну с заморозков

Сочи начнет весну с заморозков

Курорт &quot;Домбай&quot; частично закрыт в КЧР

Курорт "Домбай" частично закрыт в КЧР

Отрезанных лавиной сноубордистов спасли в Сочи

Отрезанных лавиной сноубордистов спасли в Сочи

Когда ехать в Турцию: направления для отдыха и фестивали в любое время года

Когда ехать в Турцию: направления для отдыха и фестивали в любое время года

Отдых в Бакуриани зимой: чем заняться кроме катания на лыжах?

Отдых в Бакуриани зимой: чем заняться кроме катания на лыжах?

Когда и где отдыхать в Азербайджане: сезоны и курорты

Когда и где отдыхать в Азербайджане: сезоны и курорты

Хайкинг на Северном Кавказе: легкие и сложные маршруты

Хайкинг на Северном Кавказе: легкие и сложные маршруты

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы