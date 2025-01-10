С первым днем весны: красивые открытки, поздравления с началом весны

Первый день весны 1 марта – праздник неофициальный, но всеми любимый, он знаменует конец зимы и поворот на лето. Представляем красивые картинки и открытки с первым днем весны, а также поздравления с началом весны 2025.

Начала весны ждут с нетерпением все: и люди, и звери, и птицы, и дети, и взрослые, и бабушки с дедушками. Первый день весны – всегда радость: кончилась зима, уходят морозы и вьюги, солнце светит все ярче. Скоро совсем растает снег и появятся первые, еще робкие цветы, а потом и нежная травка, молодые листочки на деревьях.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В такие дни каждый как будто молодеет – если не телом, то душой. Грудь наполняется свежим теплым воздухом, дышится легко и свободно, в голове роятся новые идеи и планы, тело и ум полны сил для их осуществления, и настрой – только позитивный.

© Фото: Елизавета Перелыгина/ "Вестник Кавказа"

Такое настроение даже жалко носить в себе, сразу хочется поделиться им с родными и близкими, чтобы передать им частичку своего тепла. Поздравить членов семьи, друзей, родственников можно красивой картинкой или открыткой, а также словесным пожеланием, которое можно найти в интернете, а можно придумать самому.

Открытки с первым днем весны

На весенних открытках, как правило, изображают признаки ухода зимы и прихода тепла. Это могут быть цветы, например, подснежники, тающие на солнце сосульки, растекающийся под жаркими лучами снег, традиционные весенние цветы мимозы, задорные яркие птички и многое другое.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Такой открыткой может послужить и фото, сделанное самим поздравляющим, если ему удастся запечатлеть в кадре дух весны.

Поздравления с первым днем весны

Поздравления с началом весны все как на подбор радостные, теплые и звонкие, как весенние ручейки.

Спешу поздравить с началом весны! Сегодня 1 марта, а это значит, что зима прошла, сугробы и морозы остались позади, а впереди – только солнце и радость! От всей души желаю, чтобы на сердце было так же тепло, как на улице, чтобы настроение было таким же звонким, как весенняя капель! Здоровья, счастья, мира и удачи! Чтобы все спорилось и ладилось!

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

С первым днем весны! Желаю побольше ясных солнечных дней, мирного голубого неба над головой, гармонии в душе и с окружающим! Пусть радость и оптимизм не покидают тебя! Пусть у тебя и твоей семьи все будет хорошо! Здоровья, семейного благополучия, веселых весенних прогулок, теплых встреч и любви!

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Наконец-то наступила весна! Начались те самые денечки, когда душа поет и хочется, чтобы все-все были счастливы! Пусть так и будет, пусть счастье не покидает ваш дом, пусть на работе и в продвижении по карьерной лестнице вам всегда сопутствует только успех! В семье пусть царит спокойствие и довольство, в кошельке пусть будет всегда полно, а здоровье чтобы не подводило!

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Весна начинается, природа пробуждается! А вместе с ней пусть просыпаются радость и счастье! Пусть весеннее солнце вдохновляет на яркие свершения и дерзкие поступки! Пусть свежий воздух бодрит и лечит все накопившиеся за зиму беспокойства и тревоги, чтобы они исчезли, как последний сугроб под жаркими лучами! Пусть настроение будет таким же светлым, как пение птиц под окном! Будьте счастливы!

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

А можно просто пожелать тем, кто дорог, счастья, мира и отличного настроения!