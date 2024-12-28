Вестник Кавказа

Весна придет в Москву рано – Тишковец

Весна придет в Москву рано – Тишковец
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В этом году весенняя погода в Москве установится раньше обычного, снег сойдет к апрелю. При этом весна стартует с неустойчивой погоды.

Ранняя весна ожидается в российской столице в этом году, поделился прогнозом ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

Весна начнется с неустойчивых погодных условий, но может быть ранней.

"Среднемесячная температура воздуха в марте прогнозируется на 4 градуса выше нормы, да и апрель на 3 градуса ожидается теплее многолетних значений"

– специалист

По его словам, необычно теплая погода в первой половине календарной весны может спровоцировать ранее начало климатической весны, когда средняя температуру за сутки стабильно превышает ноль градусов.

"Указывает на высокую вероятность преждевременного наступления весны, то есть раньше 21 марта"

– Тишковец

Снег в Москве может растаять весной 2025 года уже к началу апреля, добавил он, передает РИА Новости.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
980 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

6 главных астрономических событий 2025 года

6 главных астрономических событий 2025 года

Россияне стали чаще путешествовать на Новый год

Россияне стали чаще путешествовать на Новый год

Понижение температуры ожидает Москву

Понижение температуры ожидает Москву

&quot;Кавказский орел&quot;: Василий Сафонов — пианист, дирижер, директор Московской консерватории

"Кавказский орел": Василий Сафонов — пианист, дирижер, директор Московской консерватории

Рейс в Самарканд готовится к вылету после экстренной посадки в Москве

Рейс в Самарканд готовится к вылету после экстренной посадки в Москве

Рейс из Петербурга в Самарканд приземлился в Москве из-за неисправности

Рейс из Петербурга в Самарканд приземлился в Москве из-за неисправности

Как будет работать метро Москвы в ночь на Рождество?

Как будет работать метро Москвы в ночь на Рождество?

Пассажир скончался в самолете из Москвы в Ереване

Пассажир скончался в самолете из Москвы в Ереване

Рейнгольд Глиэр: 150 лет композитору, превратившему восточные легенды в оперы

Рейнгольд Глиэр: 150 лет композитору, превратившему восточные легенды в оперы

В Москве задержали коррумпированного экс-министра обороны Армении

В Москве задержали коррумпированного экс-министра обороны Армении

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы