Весна придет в Москву рано – Тишковец

В этом году весенняя погода в Москве установится раньше обычного, снег сойдет к апрелю. При этом весна стартует с неустойчивой погоды.

Ранняя весна ожидается в российской столице в этом году, поделился прогнозом ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

Весна начнется с неустойчивых погодных условий, но может быть ранней.

"Среднемесячная температура воздуха в марте прогнозируется на 4 градуса выше нормы, да и апрель на 3 градуса ожидается теплее многолетних значений"

– специалист

По его словам, необычно теплая погода в первой половине календарной весны может спровоцировать ранее начало климатической весны, когда средняя температуру за сутки стабильно превышает ноль градусов.

"Указывает на высокую вероятность преждевременного наступления весны, то есть раньше 21 марта"

– Тишковец

Снег в Москве может растаять весной 2025 года уже к началу апреля, добавил он, передает РИА Новости.