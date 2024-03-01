Масленица 2025: когда, что делать и зачем

Когда Масленица в 2025 году?
Обычно Масленица или масленичная неделя приходится на зиму или на весну. В этом году Масленицу отмечаем с 24 февраля по 2 марта. В рамках церковного календаря Масленица - неделя, предшествующая Великому, Пасхальному посту.
Как связаны Пасха и Масленица?
Прямой как таковой связи Масленицы и Пасхи нет, однако дата народно-христианского праздника определяется по дате Пасхе, которая из года в год меняется. В 2025 году Пасху и православные, и католики, и протестанты будут отмечать 20 апреля.
Что за праздник Масленица?
Масленица - это народный, славянский, языческий и христианский праздник одновременно. Масленицу можно в определённой мере назвать религиозным христианским праздником, поскольку церковью он воспринимается как период подготовки к Великому посту, самому строгому в православном календаре. Аналог Масленицы - Карнавал - существует во многих странах мира, а слово ”карнавал” с латинского означает ”прощание с мясом”. При этом Масленица не церковный термин, а народный.
Что делают на Масленицу?
Масленица - всеми любимый праздник, потому что в неё веселятся от души: едят блины, ходят в гости, устраивают ярмарки, игры и гуляния, встречают весну и провожают зиму. Масленичные традиции зародились настолько давно, что историки и этнографы, занимающиеся изучением русской культуры и истории, не могут прийти к однозначному мнению в отношении того, чему изначально был посвящен фестиваль, который примерно с XV века называют ”Масленицей”.
Запутанная история Масленицы кратко
- Когда начали справлять Масленицу неизвестно, однако поскольку фестиваль является одним из важнейших праздников аграрного цикла, традиции широкого гуляния перед началом полевых работ тысячи лет.
- Скорее всего, обряды и традиции Масленицы появились в рамках культа Солнца, как одной из основных сил, воздействующих на жизнь людей.
- Одни историки связывают Масленицу с культом бога плодородия Ярило, другие - с поклонением Велесу, скотьему богу, который оберегал домашний скот.
- Еще одна теория указывает на то, что Масленица была посвящена дню весеннего равноденствия, а позднее, усилиями церкви, стала отмечаться накануне Великого поста.
- Поскольку Масленица изначально не христианский праздник, церковь боролась с ним, начиная с X века, однако полностью искоренить традицию проводов зимы и встречи лета в народе так и не удалось.
- Как таковых единых традиций и обрядов Масленицы нет: в каждом регионе России Масленицу встречали и провожали по-особенному, со своими обрядами и обычаями.
- У каждого дня Масленицы есть свое название: вторник, например, Заигрыши, а воскресенье зовется Прощеным.
Почему на Масленицу пекут и едят блины?
Самая известная масленичная традиция - печь блины. Частично она связана с тем, что блин - символизирует Солнце, от которого зависел урожай и которому поклонялись с давних времён. Частично с тем, что блины - древнее поминальное блюдо славян, а на Масленицу принято вспоминать умерших, в том числе приносить блины на могилы.
Зачем на Масленицу лезут на столб?
Лазанье по столбу одна из традиционных масленичных забав. По сей день в рамках гуляний на Масленицу во многих городах России юноши и мужчины взбираются на столб, на верхушке которого находятся подарок, чтобы продемонстрировать свою силу и выносливость. На Руси считалось, что столб на Масленицу связывает небо и землю.
Зачем на Масленицу жгут чучело?
Еще одна древняя традиция, которая неизменно ассоциируется с Масленицей, это сжигание чучела. В народе чучело олицетворяло Марену, женский обрядовый персонаж, который символизировал умирание и возрождение, аналогичные тем, что ежегодно происходят с природой. Чучело жгли и по сей день жгут в последний день Масленицы. Раньше вместе с чучелом сжигали и оставшуюся еду, которую уже нельзя было есть с наступлением поста.
Почему в Масленицу просят прощения?
Прощение на Масленицу - православный компонент древнего народного праздника. В воскресенье, с окончанием всех гуляний, люди просят друг у друга прощения, готовясь к началу Великого поста, предусматривающего смирение и возможность отказаться от всего греховного.
Что можно и нельзя делать на Масленицу?
С православной точки зрения, Масленица - время подготовки к посту, поэтому любое увеселение в эти дни должно быть разумным и не переходящим грань.
- на масличной неделе нельзя есть мясо. Другие продукты, в том числе и рыба, не запрещены
- гостей нужно угощать только свежими продуктами
- нельзя резать блины ножом, чтобы не навлечь беду
- нельзя отказывать людям, которые хотят прийти в гости
- отправляясь в гости, в том числе и на Тещины блины, нужно обязательно взять с собой гостинец
- от сплетен и злословия лучше отказаться
- уборку на Масленицу делать можно
- работать в Масленицу не запрещено
- в народной традиции в последний день Масленицы было принято ходить на кладбище. Православная традиция предусматривает для этого субботу перед Масленицей (22 февраля в 2025 году)
- на Масленицу кроме блинов, можно печь оладьи, лепешки, сырники и любые другие блюда из теста.
Приметы на Масленицу
Ни один народный праздник невозможно себе представить без примет, и Масленица не исключение. Некоторые из примет связаны с блинами и тем, как они получаются, а некоторые - с погодой.
- чем больше блинов испечь на Масленицу, тем меньше вероятность обеднеть в грядущем году
- красивый первый масленичный блин сулит здоровье всем членам семьи
- если теща угостит зятя блинами у себя дома, то ссор между ними не будет целый год
- весна будет теплой, если в Масленицу холодно или идут дожди
- морозная Масленица к лету без засухи.