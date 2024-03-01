Масленица 2025: когда, что делать и зачем

Масленица - самый любимый и самый загадочный праздник в русской культуре. Дохристианские масленичные традиции настолько популярны, что даже церковь со временем их приняла. Все знают, что на Масленицу едят блины и жгут чучело. В этом материале отвечаем на самые частые вопросы о масленице.

Когда Масленица в 2025 году?

Обычно Масленица или масленичная неделя приходится на зиму или на весну. В этом году Масленицу отмечаем с 24 февраля по 2 марта. В рамках церковного календаря Масленица - неделя, предшествующая Великому, Пасхальному посту.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как связаны Пасха и Масленица?

Прямой как таковой связи Масленицы и Пасхи нет, однако дата народно-христианского праздника определяется по дате Пасхе, которая из года в год меняется. В 2025 году Пасху и православные, и католики, и протестанты будут отмечать 20 апреля.

Что за праздник Масленица?

Масленица - это народный, славянский, языческий и христианский праздник одновременно. Масленицу можно в определённой мере назвать религиозным христианским праздником, поскольку церковью он воспринимается как период подготовки к Великому посту, самому строгому в православном календаре. Аналог Масленицы - Карнавал - существует во многих странах мира, а слово ”карнавал” с латинского означает ”прощание с мясом”. При этом Масленица не церковный термин, а народный.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что делают на Масленицу?

Масленица - всеми любимый праздник, потому что в неё веселятся от души: едят блины, ходят в гости, устраивают ярмарки, игры и гуляния, встречают весну и провожают зиму. Масленичные традиции зародились настолько давно, что историки и этнографы, занимающиеся изучением русской культуры и истории, не могут прийти к однозначному мнению в отношении того, чему изначально был посвящен фестиваль, который примерно с XV века называют ”Масленицей”.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Запутанная история Масленицы кратко

Когда начали справлять Масленицу неизвестно, однако поскольку фестиваль является одним из важнейших праздников аграрного цикла, традиции широкого гуляния перед началом полевых работ тысячи лет. Скорее всего, обряды и традиции Масленицы появились в рамках культа Солнца, как одной из основных сил, воздействующих на жизнь людей. Одни историки связывают Масленицу с культом бога плодородия Ярило, другие - с поклонением Велесу, скотьему богу, который оберегал домашний скот. Еще одна теория указывает на то, что Масленица была посвящена дню весеннего равноденствия, а позднее, усилиями церкви, стала отмечаться накануне Великого поста. Поскольку Масленица изначально не христианский праздник, церковь боролась с ним, начиная с X века, однако полностью искоренить традицию проводов зимы и встречи лета в народе так и не удалось. Как таковых единых традиций и обрядов Масленицы нет: в каждом регионе России Масленицу встречали и провожали по-особенному, со своими обрядами и обычаями. У каждого дня Масленицы есть свое название: вторник, например, Заигрыши, а воскресенье зовется Прощеным.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему на Масленицу пекут и едят блины?

Самая известная масленичная традиция - печь блины. Частично она связана с тем, что блин - символизирует Солнце, от которого зависел урожай и которому поклонялись с давних времён. Частично с тем, что блины - древнее поминальное блюдо славян, а на Масленицу принято вспоминать умерших, в том числе приносить блины на могилы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Зачем на Масленицу лезут на столб?

Лазанье по столбу одна из традиционных масленичных забав. По сей день в рамках гуляний на Масленицу во многих городах России юноши и мужчины взбираются на столб, на верхушке которого находятся подарок, чтобы продемонстрировать свою силу и выносливость. На Руси считалось, что столб на Масленицу связывает небо и землю.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Зачем на Масленицу жгут чучело?

Еще одна древняя традиция, которая неизменно ассоциируется с Масленицей, это сжигание чучела. В народе чучело олицетворяло Марену, женский обрядовый персонаж, который символизировал умирание и возрождение, аналогичные тем, что ежегодно происходят с природой. Чучело жгли и по сей день жгут в последний день Масленицы. Раньше вместе с чучелом сжигали и оставшуюся еду, которую уже нельзя было есть с наступлением поста.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему в Масленицу просят прощения?

Прощение на Масленицу - православный компонент древнего народного праздника. В воскресенье, с окончанием всех гуляний, люди просят друг у друга прощения, готовясь к началу Великого поста, предусматривающего смирение и возможность отказаться от всего греховного.

Что можно и нельзя делать на Масленицу?

С православной точки зрения, Масленица - время подготовки к посту, поэтому любое увеселение в эти дни должно быть разумным и не переходящим грань.

на масличной неделе нельзя есть мясо. Другие продукты, в том числе и рыба, не запрещены

гостей нужно угощать только свежими продуктами

нельзя резать блины ножом, чтобы не навлечь беду

нельзя отказывать людям, которые хотят прийти в гости

отправляясь в гости, в том числе и на Тещины блины, нужно обязательно взять с собой гостинец

от сплетен и злословия лучше отказаться

уборку на Масленицу делать можно

работать в Масленицу не запрещено

в народной традиции в последний день Масленицы было принято ходить на кладбище. Православная традиция предусматривает для этого субботу перед Масленицей (22 февраля в 2025 году)

на Масленицу кроме блинов, можно печь оладьи, лепешки, сырники и любые другие блюда из теста.

Приметы на Масленицу

Ни один народный праздник невозможно себе представить без примет, и Масленица не исключение. Некоторые из примет связаны с блинами и тем, как они получаются, а некоторые - с погодой.

чем больше блинов испечь на Масленицу, тем меньше вероятность обеднеть в грядущем году

красивый первый масленичный блин сулит здоровье всем членам семьи

если теща угостит зятя блинами у себя дома, то ссор между ними не будет целый год

весна будет теплой, если в Масленицу холодно или идут дожди

морозная Масленица к лету без засухи.