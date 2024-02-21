Масленица по дням недели: что и когда делать?

Скоро начнется самый веселый и сытный праздник года, который продолжается целых семь дней: Масленица. В 2024 году Масленица отмечается 11-17 марта, традиционно с блинами, народными гуляниями и сжиганием чучел. Как провести первый день Масленицы, когда идти к свекрови на блины и какой день Масленицы называется Прощеным - рассказываем в этом материале.

Масленица по дням недели

Каждый день Масленицы имеет свое название, и запомнить их достаточно просто.

Традиционно любой праздник начинается со встречи, поэтому первый день Масленицы называется Встреча. Масленичный вторник - время знакомств и заигрываний, то есть ухаживаний, поэтому он называется Заигрыши. Третий день Масленицы - один из самых сытных на неделе: в среду принято лакомится, поэтому день получил название Лакомка. Масленичный четверг - начало массовых гуляний, отсюда и название: Разгуляй. Пятница на Масленичной неделе связана с матерями жен - тещами, и поэтому носит название Тещины вечерки. В Масленичную неделю суббота отводится сестрам мужа и носит название Золовкины посиделки. В Воскресенье происходит прощание с Масленицей и прощение всех вокруг, отсюда и название: Прощеное воскресенье.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Первый день Масленицы

Первый день Масленицы не является выходным, тем не менее это не повод для грусти, ведь Масленица - время веселья, радости и встречи весны. В этом году понедельник-встреча приходится на 11 марта. Традиционно, Встреча Масленицы - начало масленичной недели - день, когда Масленицу всячески завлекают и приветствуют.

В понедельник сооружают чучело Масленицы (в старые времена божества Марены, символизировавшего плодородие), которое украшают цветными ленточками на исполнение желаний.

В день Встречи готовятся и к играм, которые будут проходить на Масленичной неделе, в частности, к снежным городкам или крепостям.

Вечером в первый день Масленицы пекут первые блины. Первый блин на Масленицу должен быть испечен обязательно в день Встречи, иначе, как считается, весь год будет неудачным.

Понедельник Масленицы - это также и день, когда приходят первые гости. В старину в этот день встречались сваты.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Заигрыши на Масленицу

Второй день Масленицы - Заигрыши, был очень важным с точки зрения сватовства и дальнейшей женитьбы. Считалось хорошим знаком, если молодые люди сосватаются (договориться о браке) на Масленичной неделе. Так у пары оставалось время до окончания Великого поста и Пасхи, чтобы договориться о свадьбе, которые традиционно старались сыграть на Красную Горку - народный праздник, отмечаемый в первое воскресенье после Светлой Пасхи.

Кроме сватовства в масленичный вторник начинались традиционная масленичная активность: ярмарки, катание на лошадях и с горы, всевозможные конкурсы. В этот день запрещено грустить, иначе тоска будет преследовать человека весь год. Также считается, что чем больше у хозяйки во вторник Масленицы будет гостей, тем радостнее будет весь следующий год.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Лакомка и Тещины блины

Среда или Лакомка - важный день Масленичной недели. Лакомка - завершение Узкой Масленицы (так называются первые три дня Сыропустной седмицы или Масленицы), когда хозяйки доделывают всю тяжелую работу по дому. Тещины блины на Масленицу - это как раз про среду. На Лакомку зятья отправлялись к матерям своих жен, которые, по традиции всячески ”умасливали” избранников дочерей. Угощение было принято делать богатым и разнообразным, а блины - с соленой и сладкой начинкой. Считалось, что если зять предпочитает сладкие блины, то нрав у него покладистый, а если соленые - то крутой.

Несмотря на то, что день называется Лакомка и предполагается устраивать богатое застолье, переедать в этом день было нельзя, как и пить алкоголь. Из хмельных напитков позволялось только пиво, которое варили по особой технологии.

Считалось, что на Лакомку гостей нужно принимать обязательно в чистом доме.

© Фото: Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Широкая Масленица в 2024 году

Широкая Масленица в 2024 году начнется 14 марта, на четвертый день Сырной недели, как еще называют Масленицу. Первый день Широкой Масленицы - это Разгуляй, с которого начинаются основные праздничные забавы. Традиционным в этот день было катание в упряжке по часовой стрелке вокруг деревни с тем, чтобы помочь солнцу выгнать зиму. Еще одна важная забава Разгуляя - это игра ”Взятие снежного города”.

На Разгуляй запрещалось работать: в Масленичный четверг нужно было обязательно принять участие в массовых гуляниях. Нередко на Разгуляй люди рядились и пели колядки, катались на санях с горы. По тому, насколько далеко едут сани, судили о том, будет ли урожайным год.

Традиционно на Разгуляй принято улаживать споры и разрешать конфликтные ситуации, а также избавляться от старых вещей. Один из ритуалов этого дня - прыганье через костер.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда теща приходит к зятю?

Для встречи тещи на масленицу есть особый день: Тещины вечерки. Если Разгуляй время, когда все собирались огромными компаниями, то Тещины вечерки подразумевают времяпрепровождения в кругу семьи и самых близких.

Приглашают в гости не только тещу, но также и ее подруг. Блины в этот день по традиции должен готовить зять, а продукты ему для этого предоставляли родители жены. По традиции, на Тещины вечерки тещи учат молодых жизни, делятся советами и наставлениями. Как и каждый день Масленицы, пятница - день веселья и песнопения.

На Тещины вечерки не принято выбрасывать старые вещи и делать уборку, чтобы не навлечь на себя бедность.

© Фото: commons wikimedia

Когда идти к свекрови на блины?

Масленичная суббота время, когда невестка отправляется на блины к свекрови, и не только. Поскольку суббота на Масленицу называется Золовкиными посиделками, в этот день было принято приглашать в гости сестер мужа, друзей и даже соседей. Масленичная суббота была настоящим испытанием для молодой хозяйки, когда оценивались ее умения.

Масленичное веселье продолжалось и после посиделок с родственниками мужа: все гости после сытного обеда или ужина выходили на улицу, чтобы принять участия в массовых гуляниях. На Золовкины посиделки блинами угощались не только люди, но и животные.

Прощеное воскресенье

В Прощеное воскресенье, которое в 2024 году придется на 17 марта, традиционно устраивают проводы Масленицы. В этот день организовывали настоящий фестиваль: вокруг чучела танцевали и водили хороводы, пели песни и прыгали через костер. Затем в костре сжигали чучело, а вместе с ним и записки с пожеланиями избавиться от всего дурного.

Последний день Масленицы - это время прощения. Сегодня эта традиция, несмотря на то, что многие другие уже не поддерживаются, по-прежнему актуальна. Прощения просят не только у живых, но и у усопших. Также существует традиция ходить на кладбище в масленичное воскресенье.

Прощеное воскресенье - заговины (последний день) перед Пасхальным постом. Нередко в этот день православные христиане ходят в церковь, чтобы должным образом подготовится к длительному периоду воздержания от скоромной (мясной и молочной) пищи.