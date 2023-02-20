Масленица 2024: чучела, блины, отношение церкви

Масленица всегда отмечается до Великого поста, предшествующего Пасхе. В этом году Масленица начнется 11 марта и завершится 17 марта. У праздника нет фиксированной даты - каждый год она в разные дни в зависимости от дня Пасхи. Расскажем, почему первый блин комом, как относится церковь к сжиганию чучела, и при чем тут Марди Гра.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Сырную неделю, как еще называют Масленицу, веселятся и встречают весну, а также готовятся к месяцу строгих ограничений.

Что такое Масленица?

Сегодня Масленицу нельзя назвать ни православным, ни языческим торжеством. В классификации праздников она относится к категории народно-христианских: то есть появилась Масленица в дохристианскую эпоху, а после Крещения Руси (в 988 году) постепенно была интегрирована в новую религию. В России Масленицу нередко называют православной Масленицей и почитают не меньше, чем другие исконно церковные праздники.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня главный символ Масленицы - это блин, а суть 7 дней праздника заключается в том, чтобы отпустить все обиды и получить прощение от близких.

Церковь терпимо относится к Масленице, однако сжигание чучела не поощряет, относя этот ритуал к языческим.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Велес, поминальные блины и Марена

Масленица изначально была языческим торжеством, приуроченным к дню весеннего равноденствия (в 2024 году - 20 марта). Вообще начало весны у славян было особым временем: в марте праздновали Новый год и начинали подготовку к периоду активных земледельческих работ, так что исторически Масленица один из праздников аграрного цикла.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Символами Масленицы на Руси были:

медведь, который пробуждается от спячки. Медведь также был связан с богом Велесом, которого чествовали во время Масленицы

блины - как поминальное блюдо. Первые испеченные блины отдавали комам, то есть предкам, чтобы задобрить их перед земледельческим сезоном. Отсюда, кстати и пошло выражение ”первый блин комом”.

чучело, которое носило название Марена и олицетворяло цикл умирания и возрождения природы. Чучело сжигали, чтобы обеспечить хороший урожай.

Как именно называли Масленицу в дохристианской Руси доподлинно неизвестно. Название ”Масленица” появилось как минимум через пять веков после Крещения Руси и происходит оно от праславянского слова ”мазло”, то есть ”масло”.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Масленица состоит из двух этапов:

Узкая Масленица - первые три дня недели

Широкая Масленица - последние четыре дня недели

У каждого дня Мясопустной недели (еще одно ”имя” Масленицы, означающее, что на этой неделе нельзя есть мясо) свое название, значение и традиции:

Встреча (понедельник). День встречи Масленицы, походов в гости, строительства снежных городов и установки чучела из соломы. Заигрыши (вторник). День веселья и смотрин, то есть выбора невесты. Тещины блины или Лакомки (Среда). В этот день принято есть много блинов, тещи приглашают зятьев на ужин. Разгуляй (четверг). День Взятия снежных городков и всевозможного веселья. На Разгуляй поют песни, катаются на санках и прыгают через костер. Тещины вечерки (пятница). В этот день зять зовет тещу в гости. Золовкины посиделки (суббота). В этот день по традиции жена встречает у себя дома сестер мужа. Прощеное Воскресенье. В этом году Прощеное Воскресенье придется на 17 марта. В воскресенье - Проводы Масленицы - сжигают чучело Марену, поминают предков, в том числе на кладбище, а также просят прощения.

Конечно, в течение всей недели, которую иногда называют Объедухой (понятно почему), принято есть блины: много и самые разные.

© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“

Марди Гра - тоже Масленица

Масленицу отмечают как в России, так и в других странах: традиция вкусно поесть и повеселиться перед началом Великого поста существует и в других странах. Во Франции Масленица - это Марди Гра (Жирный вторник), а в Германии - Карнавал. Даже знаменитый Бразильский Карнавал - это тоже Масленица! Все эти традиции родом из язычества и каждая из них предписывает радоваться и наслаждаться жизнью.