В России стартует широкая Масленица

В нынешнем 2024 году Масленица, или сырная седмица, начинается завтра, 11 марта, и продлится по 17 марта включительно – она станет последней неделей перед Великим постом, объединив языческие обряды и православные традиции.

Уже сегодня в России начинается широкая Масленица, и это – не повод объесться, а наоборот – повод отказаться от мяса, отдав предпочтение сыру и готовясь к посту. Что можно? Да все, включая рыбу, творог, сыр, сметану и все к блинам, а вот от мяса лучше воздержаться.

Еще один штрих – в последний день праздника нужно сжечь чучело масленицы, провожая зиму. Этот день еще называют Прощеным воскресеньем, именно в это воскресенье можно попросить прощения у близких, но главное – именно сейчас можно изменить свою внутреннюю духовную природу для встречи главного праздника: Светлого Христова Воскресения.

Дни перед Великим постом перекликаются с Рамаданом и готовят верующих ступить на путь воздержания и очищения от грехов, который продлится целых 40 дней.

Языческий или христианский?

Масленица – праздник не языческий и не православный. Это общенародное торжество, это повод избавиться от застарелых обид, простить и помириться с обидчиком.

Масленица похожа на встречу нового года, и это неспроста: в древности новый год начинался весной, и, как говорит Библия, первой заповедью, которую Бог дал человеку, было послушание, и именно из него рождаются все добродетели, считают христиане.

Достичь его и просто, и сложно: нужно выбросить из своего сердца злобу, ненависть и вражду к окружающим его людям, и поэтому подготовка к Великому посту посвящена примирению с ближними, прощению обид, подготовке к покаянному пути к Богу.

Умейте прощать

Нашу жизнь сильно отравляют взаимные обиды, недопонимание, и, причиняя неприятности, люди ранят друг друга. Нужно найти в себе силы простить себе слабости ближнего, и искренне попросить у него прощения. Если это возможно, то попросить лично – это будет честно и правильно. И угостить ближнего блинами – символами солнца.

Первый масленичный блин всегда посвящали предкам: его клали на окно или отдавали нищим, а вот блины, испеченные в субботу или воскресенье, относили на кладбище.

Венчает праздник сожжение чучела Масленицы, символа уходящей зимы. Этот день и стал символом широкой Масленицы - символическими похоронами зимы, в который и устраивали народные гулянья, игры и катания с горы.