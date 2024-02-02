В чем суть поста: в христианстве, исламе, буддизме, в медицине

18 марта у православных начнется Великий пост, который продлится до 4 мая - до Пасхи. Но уже и следующая неделя, масленичная, тоже частично постная. Кто придумал пост, какие культуры его соблюдают и зачем нужно поститься - рассказываем в этом материале.

Что такое пост?

Пост - это добровольное воздержание от потребления еды и/или воды на определенный период времени. Посты бывают полными или частичными, повторяющимися с определенной периодичностью и длящимися установленное время. Пост остается важным элементом основных мировых религий на протяжении тысячелетий. Пост для верующих - это и ритуал, и возможность обрести особенное состояние духа.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кто придумал поститься?

Нельзя сказать, что пост как воздержание от пищи, кто-то придумал. Он был частью человеческих сообществ задолго до формирования сельскохозяйственных цивилизаций, то есть за 10 тысяч лет до н.э. Тогда пост представлял собой вынужденное голодание, поскольку еду добыть было не так просто. В результате, древние люди адаптировались к долгим периодам без еды, при этом, согласно исследованиям ученых, общества, где наблюдались циклы потребления пищи-поста лучше адаптировались к жизни в тех или иных условиях и даже процветали.

Кто первым держал пост?

Как именно пост стал частью религии, доподлинно неизвестно. Согласно имеющимся свидетельствам, пост был частью религиозных практик у:

древних египтян,

вавилонян

древних греков

древних римлян

последователей ведизма и индуизма.

Историки сходятся во мнении, что религиозный пост как явление возник примерно в середине II тыс. до н.э. и его целью было:

сближение с Богом или божествами посредством аскезы (самоограничения) снижение вреда, причиняемого животным и растениям.

Что говорит Библия о посте?

Библия, точнее, Ветхий Завет, как исторический источник, датируется примерно VII веком до н.э., и уже в нем упоминается пост как духовное упражнение, к которому люди обращаются в момент горя или опасности. Например, во Второй Книге Царств (12 глава, стих 16):

Давид молился Богу о младенце. Он постился…

То есть ветхозаветный пост - это практика, рожденная из духовной необходимости, в том числе в покаянии перед Богом.

Моисей постился 40 дней?

Один из наиболее мощных образов религиозного поста в Ветхом Завете - это история о Моисее, который пробыл на горе Синай сорок дней и сорок ночей с тем, чтобы получить скрижали Господни (то есть заповеди), причем постился он по 40 дней дважды. Согласно Книге Исход (34 глава, 29 стих), по прошествии этого времени ”лицо его [Моисея] стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним”. Таким образом в случае с Моисеем пост - это возможность стать ближе к Богу и получить от него совет (завет).

Зачем постился Иисус?

Иисус, как и Моисей, постился 40 дней в пустыне, куда его привел Святой Дух. Пост Христа - это провозглашение победы силы воли над плотью, всевозможными соблазнами и веры в Бога, который всегда рядом. Согласно Новому Завету, после 40-дневного поста Иисус встретил Сатану, который всячески его искушал, однако благодаря в том числе посту, который приблизил его к Отцу, Христу удалось одержать победу над Дьяволом.

Согласно Евангелию от Матфея (6 глава, 18 стих), Иисус призвал своих учеников поститься ”не перед людьми”, то есть у всех наяву, но ”тайно пред Отцом”, тем самым обозначив процесс соблюдения поста как сакральный - священный.

Пост Будды

Будда Шакьямуни, живший в VI-V веке до н.э и благодаря которому появился буддизм, постился 49 дней после просветления в Бодх-Гая (Индия) с тем, чтобы обрести полный контроль над своим телом. Впоследствии Будда рекомендовал своим ученикам воздерживаться от приема пищи после обеда с тем, чтобы не болеть и быть сильным.

Пост в медицине

В медицине пост известен как минимум с V века до н.э. Как и Будда в Индии, древнегреческий врач Гиппократ рекомендовал воздержание от пищи пациентам с определенными болезнями. Известно, что в том числе с помощью воздержания от пищи боролись с инфекциями и аллергией. Последователи культа Асклепия (бога медицины) в Древней Греции практиковали пост и как лечебное средство, и как процесс, в ходе которого боги открывали им свои учения и знания через сны и видения.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пост в исламе

Ислам, наиболее молодая из авраамических (то есть монотестических) религий, сформировавшаяся в VII веке, адаптировал пост как практику, знакомую последователям по более древним религиям, одновременно с тем видоизменив ее в рамках собственных традиций. Пост в священный месяц Рамадан, в частности, несет функцию социальной справедливости: верующие мусульмане не едят в промежуток времени от заката до рассвета, а затем, во время ифтара (вечерней трапезы) проводят время вместе, слушают проповеди о необходимости помогать бедным, чувствуют себя причастными к единой культуре, стремясь при этом стать лучше в духовном плане.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа", pexels

В чем суть поста?

Пост, как древнейшая практика человека, с течением тысячелетий превратился из необходимости в добровольный опыт, благодаря которому человек:

становится ближе к Богу

учится контролировать свои мысли, желания и поступки

осознает насколько ему повезло, с точки зрения доступа к удобствам и благам цивилизации

оздоравливается

ощущает себя частью сообщества.

Сегодня каждый сам решает для себя, исходя из собственных религиозных или духовных убеждений, а также состояния здоровья, держать ему пост или нет, главное помнить, что пост - это возможность познать себя чуть глубже, чем в обычное время.