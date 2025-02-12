Родительские субботы 2025: что это такое, что и когда делают?

Традиция поминать тех, кого нет в живых, очень древняя: она представлена во всех культурах и народах. В православии некоторые из дней, в которые мы вспоминаем об умерших, называются родительскими субботами. Рассказываем, что такое родительская суббота и когда еще поминают усопших.

Что такое родительская суббота?

Родительская суббота - это церковный термин, обозначающий дни, когда в церквях и храмах проходят особые службы, которыми принято поминать всех тех, кого уже нет в мире живых. Суббота выбрана днем поминовения как дань более древней, иудейской традиции, обозначающей субботу как день покоя и хорошее время для того, чтобы вспомнить об усопших.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда родительские субботы в 2025 году?

Всего в году 5 родительских суббот, когда проводится заупокойная служба по Типикону, то есть церковному уставу:

Родительская суббота перед Масленицей. Это суббота называется Мясопустной, поскольку есть мясо пока что еще можно. Второе название дня - Вселенская родительская суббота. В 2025 году она 22 февраля.

Во время Великого поста три родительских субботы: на второй неделе - 15 марта, на третьей - 22 марта, и на четвертой - 29 марта.

Троицкая суббота, как и Мясопустная, является Вселенской. В 2025 она выпадает на 7 июня.

Термин ”Вселенская родительская суббота” означает, что в этот день поминают всех без исключения православных, которые умерли.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Поминальные дни в 2025 году

Кроме 5 основных родительских суббот, есть также особые или частные поминальные дни. В эти дни в церквях и храмах тоже отправляются особые службы - панихиды, парастасы и литии. Частных дней поминовения четыре:

День поминовения всех погибших в годы гонений за веру во Христа - первое воскресенье после 25 января. В 2025 году этот день - 1 февраля. Радоница - день поминовения усопших, который приходится на вторник, через неделю после Пасхи. В 2025 году Радоница 28 апреля. Дмитриевская родительская суббота перед днём памяти Великомученика Дмитрия Солунского, в 2025 году приходится на 1 ноября. День поминовения погибших в годы ВОв воинов. Всегда 9 мая.

Дмитриевская суббота и Радоница пришли в церковную практику из народных традиций поминовения умерших. День поминовения погибших в годы гонений установлен в память о тех, кто погиб в годы репрессий.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как правильно поминать усопших?

В день поминовения или накануне люди отправляются в церковь, чтобы принять участие в заупокойном богослужении. Поминают усопших искренней молитвой, а также свечами за упокой, которые ставятся на специальный стол, носящий название канон. Перед богослужением можно подать записки с именами тех, кого нужно помянуть, и принести что-нибудь в качестве угощения для служителей храма и нуждающихся. Еще одна поминальная традиция - давать милостыню, если есть такая возможность.

Усопших поминают только в родительские субботы?

Умерших родных и близких можно поминать в любой день, как молитвой дома, так и в церкви. В течение года в церквях и храмах можно заказать об усопшем панихиду, кроме того, поминаются усопшие и во время службы, которая называются литургия.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Нужно ли ходить на кладбище в родительскую субботу?

Если есть время и возможность, то на кладбище в родительскую субботу можно сходить. Эта традиция больше народная, чем церковная. Православие предписывает, в первую очередь, молиться об умерших, тем самым давая возможность их душам обрести покой, а также посещать храм.

Что нельзя делать в родительскую субботу?

Церковь не поощряет чрезмерных увеселений в дни поминовения, но и в уныние и тоску впадать тоже не стоит. Других запретов в такие дни нет. Православная церковь не запрещает делать уборку или работать в родительские субботы. Главное, вспомнить в такой день умерших близких, сходить в церковь, если позволяют обстоятельства, или хотя бы помолиться о них дома.