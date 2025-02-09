Великий пост 2025: какого числа начнется, что можно есть и чего нельзя делать?

Великий Пасхальный пост - хорошее время для духовного роста и возможность научиться ощущать радость не только от привычных удовольствий, но и от познания себя, своего места в мире и близости к Богу. Рассказываем, что такое Великий пост, когда он в 2025 году и что можно и нельзя делать в это время.

Какого числа начинается Великий пост?

Великий пост в этом году начнется 3 марта, сразу после окончания Масленицы. В 2025 году начало поста считается относительно ранним, как и Пасха, которую православные, католики, протестанты, а также апостольские церкви, в том числе и Армянская, будут отмечать в одну дату - 20 апреля.

Сколько продлится Великий пост?

Великий пост, завершающийся Страстной неделей, длится 48 дней или 7 недель без одного дня, воскресенья, в которое отмечается Пасха. Великий пост у католиков короче на 8 дней из-за того, что начинается он в среду, а воскресные дни не считаются постными, поскольку на мессах славят воскрешение Христа. Число ”40” в рамках символики Великого поста соответствует времени, которое постился Иисус Христос после своего крещения.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дата окончания Великого поста

В 2025 году завершится Великий пост как у православных, так и у католиков, 19 апреля - накануне праздника Пасхи, посвященного воскресению Иисуса Христа или, другими словами, главного и самого первого праздника всех христиан. Сам по себе Великий пост праздником не считается, поскольку определение церковного праздника включает в себя формулировку ”торжественный день или дата”. Великий пост, скорее, можно назвать временем подготовки к празднику.

Что такое Великий пост?

Великий пост - второй в церковном календаре и самый главный во всех деноминациях христианства. Установлен он был в память о 40 днях, которые Иисус Христос провел в пустыне, где его вера подвергалась искушениям. История Великого поста началась приблизительно в IV веке: тогда 40 дней постились те, кто собирался перейти в новую веру - христианство, и обряд крещения при этом совершался на Пасху. Постепенно, практика соблюдения 40-дневного поста распространилась на всех верующих, и сегодня Великий пост примерно в течение 40 дней соблюдается всеми деноминациями христианства.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В чем суть Великого поста?

Суть Великого поста как у православных, так и у представителей других ответвлений христианства в том, чтобы через отказ от привычных удовольствий сместить фокус внимания и увидеть себя и мир другими глазами, научиться получать удовольствие от простых вещей и познать радость от общения с Богом через молитву и помощь тем, кто в этом нуждается.

Как соблюдать Великий пост?

Несмотря на то, что Великий пост считается достаточно строгим, соблюдать его относительно легко, если делать это с радостью.

В Великий пост верующие ограничивают свое меню, исключая из него продукты животного происхождения

По возможности, в это время нужно больше молиться, обращаясь к Богу

В Великий пост посещают службы в храмах и церквях, которые на каждой неделе поста посвящены разным событиям и важным в христианстве фигурам

Великий пост - возможность избавиться от вредных привычек, или, по крайней мере, сделать шаг в этом направлении

Важная составляющая Великого поста - милосердие и сострадание к ближним.

Главное правило Великого поста - в попытке стать лучше и укрепить собственный дух не вредить себе и окружающим. Если не получается держать Великий пост с первого дня, то начать его можно в любой другой день.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что нельзя есть в Великий пост?

В Великий пост можно есть практически всё, кроме мяса, молочных продуктов и рыбы. Вино можно пить в небольших терапевтических дозах по воскресеньям. Сухоядение, то есть употребление в пищу продуктов, не обработанных термически, а также теплых напитков в определенные в календаре питания на Великий пост дни предусмотрено, в первую очередь, не для мирян (обычных прихожан), а для монахов. Меню для тех, кто собирается держать пост, напоминает обычное вегетарианское. Растительное масло и морепродукты не запрещены, кроме того, в Великий пост дважды можно будет готовить рыбу: в день Благовещения, 7 апреля, и Лазареву субботу - 12 апреля.

Страстная неделя Великого поста 2025

Страстная или последняя неделя Великого поста в рамках церковной традиции считается самой важной, поскольку в это время люди вспоминают о том, через какие страдания прошел Иисус Христос, чтобы даровать человечеству искупление грехов. В 2025 году Страстная неделя начнется 14 и завершится 19 апреля.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что можно и нельзя в Великий пост?

С точки зрения пищевых ограничений, те, кто впервые собираются держать пост, должны с осторожностью это делать: нужно внимательно следить за состоянием своего здоровья и обязательно добирать калории.

Дни Великого поста нужно постараться прожить без ссор и конфликтов, по возможности, меньше нервничать и переживать, не срываться на близких

Важно помнить о том, что Великий пост человек, в первую очередь, держит для того, чтобы стать лучше, а не для того, чтобы что-то доказать окружающим

От курения в Великий пост, если есть силы и желание, лучше отказаться

В Великий пост можно крестить ребенка

Жениться и выходить замуж в Великий пост можно, а Венчаться нет, поскольку в дни поста это таинство не проводится.