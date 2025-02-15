Прощеное воскресенье 2025: когда, открытки, что говорить и как отвечать?

Прощеное воскресенье – это один из самых любимых в России праздников. Когда, какого числа Прощеное воскресенье 2025, красивые открытки и картинки, поздравления. Как просить прощения и что отвечать?

Прощеное воскресенье входит в число самых широко отмечаемых в России церковных праздников. Это день, когда каждый может попросить прощения за все совершенные им, специально или невольно, проступки – и обязательно будет прощен.

Когда Прощеное воскресенье?

Прощеное воскресенье – переходящий праздник. Это означает, что постоянной даты, в которую он отмечался бы, нет: каждый год она сдвигается. Определяется число, когда отмечают Прощеное воскресенье, исходя из Святой Четыредесятницы, то есть Великого поста, который длится 40 дней. Прощеное воскресенье приходится на последний день перед Великими постом, он же – последний день Масленичной недели.

В церковном календаре Прощеное воскресенье называют иначе – "сыропустным", то есть последним днем, когда верующие могут употреблять скоромную пищу (яйца и молоко).

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какого числа Прощеное воскресенье в 2025 году? В этом году оно выпадает на 2 марта. Масленица началась 24 февраля, Великий пост продлится с 3 марта по 19 апреля. А 20 апреля верующие отпразднуют Пасху.

Открытки с Прощеным воскресеньем

Прощеное воскресенье – любимый россиянами праздник. В этот день многие поздравляют родных, друзей, коллег, знакомых. Поздравление из теплых слов можно сопроводить красивой открыткой или картинкой, которая подчеркнет искренние намерения поздравляющего. Обычно на них изображены Храмы, православные символы и другие благочестивые вещи.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что говорить и как отвечать в Прощеное воскресенье?

Главная традиция Прощеного воскресенья, от которой оно и получило свое название, – просить прощения у всех.

В "сыропустное воскресенье" во время церковнослужений вспоминают, как Бог изгнал Адама и Еву из рая. И как Адам каялся в совершенных грехах, так и все православные, перед началом Великого поста, призываются сделать то же самое: на службах читается отрывок Евангелия со словами Иисуса Христа:

"Если вы не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших"

Какой-то закрепившейся словесной формулы для того, чтобы попросить прощения, нет. Обычно говорят: "Прости меня". В ответ – "Бог простит, и я прощаю". Но можно извиниться и более подробно, перечислив все, что сделал плохого. Главное, чтобы эти слова произносились искренне и от всего сердца.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Поздравления с Прощеным воскресеньем

Поздравить с Прощеным воскресеньем – значит извиниться перед тем, кого поздравляешь. Можно сказать, например, такие слова.

Прости меня, пожалуйста, за все, что я сделал тебе дурного. Поверь, мне очень стыдно, и я раскаиваюсь, что заставил тебя переживать. Прошу прощения за все неприятные вещи, которые я тебе когда-либо сказал. Поверь, что это не со зла и не нарочно. Позволь пожелать тебе и твоей семье мира, добра, здоровья и всего самого наилучшего!

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

С Прощеным воскресеньем! Простите меня, если я сделал что-то не то, за слова и дела, которые могли причинить боль или неудобство, если ненароком обидел или расстроил. Пусть наши отношения начнутся с нового листа, где не будет неприязни и гнева. Желаю мира в вашем доме, счастья вам и всему вашему семейству!

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня Прощеное воскресенье – прости меня, пожалуйста, за все. Я никогда не имел в виду ничего дурного, и случайно чем-то задел тебя, то искренне прошу прощения. Прими мои извинения, и пусть между нами не останется никаких недомолвок! Желаю всего самого теплого, светлого и радостного! Пусть и в душе, и в мире вокруг тебя царит гармония. Будь счастлив!

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"