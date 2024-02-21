11 марта начинается Масленица-2024. Неделя блинов завершится 17 марта, накануне Великого поста. Церковь в определенной степени адаптировала Масленицу к православной традиции, тем не менее корнями праздник уходит в язычество. Почему Масленица - языческий праздник, как она называлась у славян и каким богам была посвящена - рассказываем в этом материале.

Что такое языческая Масленица

Языческая Масленица у древних славян - это фестиваль, приуроченный к дню весеннего равноденствия, который приходится на 20-21 марта. До распространения христианства на Руси Масленицу праздновали две недели: провожали зиму и встречали весну, соблюдая всевозможные обряды для того, чтобы будущий год был урожайным. Праздник был чрезвычайно важным, поскольку урожай - основа жизни, и чтобы он уродился, необходимо было соблюсти все предписания. Кроме того, период Масленицы был также и временем отдыха и развлечений перед началом сельскохозяйственного сезона.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда начали праздновать Масленицу

Масленицу на Руси (так называлось российское государство примерно до XV века) начали праздновать задолго до принятия в стране христианства (конец X века). Источников, однозначно указывающих на то, в каком именно веке на Руси стали праздновать Масленицу, фактически нет. Однако поскольку традиция относится к праздникам аграрного цикла, скорее всего, ей не одна тысяча лет.

Как называется Масленица у славян

К сожалению, как именно называлась Масленица до принятия христианства неизвестно.

По одной из теорий, Масленица носила название ”Комоедица” и была связана с культом, то есть почитанием, медведя, который в дни праздника обычно просыпается от спячки, символизируя, таким образом, пробуждение природы, приход весны и начало сельскохозяйственных работ.

Еще одна версия названия языческого праздника - Ярилины хороводы или Ярилины дни. Поскольку Новый год вплоть до конца XV века на Руси отмечали 1 марта, несколько последующих дней назывались Ярилиными, то есть посвящёнными славянскому богу плодородия - Яриле. Вскоре после Ярилиных дней, ближе к середине марта стартовал праздничный цикл под названием ”Ярилины хороводы”, в ходе которого жители сёл в том числе делали соломенные куклы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какое божество умасливали на Масленицу

В славянских верованиях (или мифологии), о которых известно очень мало, особенно почитался бог Ярило - бог плодородия, точнее божество весеннего плодородия. Его-то и было принято ”умасливать”, то есть всячески задабривать на Масленицу. Поскольку масло было ценным продуктом на протяжении многих веков, смазанный маслом, в частности, блин, считался достойным угощением для Ярило.

Еще одно божество, которого ”умасливали” на Масленицу - это Велес или Скотий Бог славян. Считалось, что Велес может принимать образ медведя или волка. Велес покровительствовал скотоводам и сулил богатство тем, кто его почитает. Поскольку скотоводство было неотъемлемой частью сельского хозяйства на Руси, отсюда и поклонение Велесу, в том числе и на Масленицу, перед началом сельскохозяйственных работ.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Языческие традиции Масленицы

Традиции Масленицы в той форме, в которой она отмечалась в дохристианской Руси, можно разделить на несколько категорий.

Жертвоприношение на Масленицу

Один из признаков язычества - это жертвоприношение. Поскольку Масленица - языческий праздник, в той или иной форме жертвоприношение среди славян практиковалось. В частности, одна из древнейших масленичных забав - медвежья потеха - представляла собой схватку между медведем и человеком и зачастую заканчивалась кровопролитием. У традиционных на Масленицу кулачных боёв аналогичная функция. Со временем, наиболее жестокие масленичные обряды на Руси смягчились: медвежья потеха обрела цирковое воплощение, а кулачные бои стали проводиться с соблюдением определенных правил.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Поминальные традиции Масленицы

Отчасти языческая Масленица - это проводы или похороны зимы, соответственно, ряд масленичных обычаев связан с поминками. Поминальная обрядность на Масленицу в целом носила все признаки древнерусской тризны, то есть погребальных обрядов, суть которых сводилось к прославлению жизни над смертью. В эти обряды входили:

танцы

песни

игры

обильные пиршества

сожжение обрядовой куклы, Марены, которая в славянской мифологии символизировала умирание природы.

Также к поминальным традициям относятся посещение кладбища, и поминовение усопших особой трапезой - блинами.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Масленичные традиции, связанные с продолжением рода

Третий пласт масленичных традиций - это традиции, связанные с продолжением рода. Новое поколение закладывало основу благополучия всей общины, поэтому важно было сосватать молодых до праздника под названием Ярило Вешний, который приходился на начало мая и знаменовал пору весенних свадеб. Это еще одна причина, по которой на языческую Масленицу устраивали массовые гуляния.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Можно ли православным праздновать Масленицу

Церковь не запрещает православным христианам праздновать Масленицу. Связано это с тем, что с течением времени языческий праздник был адаптирован под православные традиции: сегодня, с точки зрения религии, Масленица - это неделя подготовки к Великому посту. Однако некоторые традиции праздника, в частности, сжигание чучела или похороны Масленицы, церковь не поощряет, причисляя их к языческим. За прошедшие с принятия христианства на Руси столетия Масленица утратила свой изначальный сакральный смысл праздника, посвященного древним богам, и теперь представляет собой в первую очередь блинный праздник.