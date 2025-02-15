Масленица 2025: где разгуляться перед Великим постом?

Корни Масленицы, одного из самых ярких и веселых праздников, уходят в древние времена дохристианской Руси. Восточнославянские народы связывали этот праздник с приближением весны. Сейчас Масленица предваряет начало Великого поста. Масленичная неделя завершится в воскресенье, 2 марта. Расскажем о некоторых локациях, где можно провести эту неделю.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что делать на масленичной неделе?

Каждый из 7 дней Масленицы несет в себе особый смысл и традиции.

Понедельник — начало празднеств. Сооружают чучело Масленицы, а также объекты для веселого времяпрепровождения — качели, ледяные горки. Хозяйки приступают к приготовлению блинов — главного блюда Масленицы. Вторник традиционно посвящен смотринам невест и женихов. Среда — «лакомка» - зятья идут к тещам на блины. Богатством накрытого стола теща демонстрировала уважение к зятю. Четверг — середина недели обозначает начало широкой Масленицы. Гулянья приобретают массовый характер. Проходят кулачные бои и другие соревнования. Пятница — «тещины вечерки» - теща посещает дом дочери и зятя. Суббота — «золовкины посиделки» - молодые невестки приглашают к себе сестер мужа и подруг, чтобы погадать и обменяться подарками. Воскресенье — Прощеный день - кульминация масленичной недели, когда сжигают чучело зимы, посещают кладбища и просят прощения друг у друга, чтобы войти в Великий пост с чистой совестью.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где в России отметить Масленицу 2025

Арт-парк «Никола-Ленивец», Калужская область, деревня Звизжи, 1

Летом 2024 года в этом арт-парке прошел крупнейший в России фестиваль лэнд-арта «Архстояние». Созданные в июле на площадке фестиваля ландшафтные арт-объекты, 1 марта 2025 года сыграют роль масленичного чучела и будут сожжены. Выглядит это зрелищно и поэтому традиционно собирает в арт-парке множество зрителей. Гостей также ожидают дегустации блинов, народные гуляния, викторины, мастер-классы по разной тематике, выступления фольклорных ансамблей.

Художественное оформление праздника Масленицы в арт-парке «Никола-Ленивец» принадлежит живописцу и скульптуру, участнику арт-группы «Митьки» Николаю Полисскому. Роль чучела в этом году сыграют 30 башен-великанов в виде мельниц с вращающимися лопастями. Организаторы праздника приглашают зрителей посетить арт-парк в карнавальных костюмах и масках.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Масленица с гусиными потехами, Владимирская область, Суздаль

Заповедный Суздаль будто создан для таких праздников как Масленица. Здесь все дышит историей, традициями, заветами предков. Изюминка суздальской Масленицы - гусиные бои. Весна — время влюбленности гусаков, время, когда они присматривают себе приглянувшуюся гусыню и борются за нее. При этом, как уверяет суздальский гусезаводчик Павел Девятов, бой происходит «без капли крови» — гусаки просто бьют друг друга крыльями и щиплются клювами. Гусиная потеха на радость зрителям! В программу празднества входит также одоление масленичного столба, разнообразные викторины, выступления музыкальных коллективов «Звонница», фолк-группа «Мужики», ансамбль русской песни «Баловень».

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Деревня Верхние Мандроги, Ленинградская область

Мандроги — одна из самых известных туристических деревень в России. Находится на берегу реки Свирь. Туристической деревня называется потому, что здесь со всеми подробностями реконструирована старинная русская деревня. Для этого сюда из Вологодской области были вывезены избы XIX века, предварительно разобранные на бревна, тщательно пронумерованные и затем собранные именно здесь, вдали от шума и городской суеты.

В деревне 8 изб, в каждой из которых действует несколько ремесленных мастерских.

Одна из главных достопримечательностей Мандроги - Музей водки. В нем собрано более 3500 современных сортов российской водки. Здание под музей было построено по проекту архитектора Ивана Князева. Помимо самих напитков в коллекции музея можно увидеть бутылки и графины для хранения напитка с оригинальным дизайном, а также рюмки ручной работы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Масленица-2025 в деревне Мандроги будет праздноваться с 28 февраля по 2 марта. Традиционно жители и гости деревни собираются в центре деревни — на лобном месте. Мастера-ремесленники выставляют столы с авторскими сувенирами и поделками и приглашают гостей праздника попробовать свои силы и собственноручно смастерить подарок для своих близких. Здесь же происходят шутливые бои русских богатырей, выступления скоморохов, катания с горок и, наконец, в самый разгар празднества — влезание на масленичный столб за подарками.

Кульминация - сжигание чучела Масленицы — символизирует огонь, очищающий от печалей и невзгод и олицетворяющий в языческом культе посредника между человеком и божеством.