Вестник Кавказа

Песков заявил об осторожном оптимизме в отношениях с США

Флаг России и США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, заявил об осторожном оптимизме в отношениях России и США. Их развитию способствует работа по разным каналам.

Россия имеет осторожный оптимизм в отношениях с США, их развитию способствуют различные контакты, включая работу спецпредставителя президента по экономическому сотрудничеству, главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков

"Осторожный оптимизм присутствует. Работа ведется, работа кропотливая. Работа ведется по разным каналам"

- Дмитрий Песков

Он назвал очень важными контакты России и США, отмечая недавнюю поездку Дмитриева в Вашингтон, где тот провел переговоры со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и главой Госдепартамента Марко Рубио.

Кроме того, Дмитрий Песков передал, что президент РФ Владимир Путин полностью поддерживает идею прекращения огня на Украине, но в ней есть много нюансов, которые Москва продолжает активно обсуждать.

"Президент Путин поддержал идею о прекращении огня. При этом он отметил, что существует очень много разных нюансов, по которым нужно достичь понимания перед тем, как это делать"

- Дмитрий Песков

Напомним, что по итогам переговоров в Вашингтоне Кирилл Дмитриев заявил, что Россия и США по итогам двух дней сделали "три шага вперед".

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