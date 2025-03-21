Москва и Тегеран – союзники и партнеры, подчеркнул Песков. Также сегодня Россия осуществляет контакты с США для восстановления отношений, в этом вопросе есть сдержанный оптимизм.

Начался процесс восстановления российско-американских отношений, при этом сохраняются союзнические отношения России и Ирана, об этом рассказал в пятницу на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы сейчас занимаемся восстановлением наших отношений с США, но и Иран является нашим партнером, нашим союзником, с которым мы имеем весьма развитые и многопрофильные отношения"

– Дмитрий Песков

В последнее время повысилась интенсивность контактов Москвы и Вашингтона, накануне переговоры в Штатах провел спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Осторожный оптимизм присутствует. Работа ведется, работа кропотливая. Работа ведется по разным каналам"

– Дмитрий Песков