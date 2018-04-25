Вестник Кавказа

Полеты из Грузии в Южную Корею возобновятся в летний период

Полеты из Грузии в Южную Корею возобновятся в летний период
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В летний период авиакомпания Южной Кореи возобновит полеты в Грузию. Агентство гражданской авиации Минэкономики Грузии выдало корейской стороне необходимое разрешение.

Южнокорейская ведущая авиакомпания Korean Air возобновит полеты в Грузию в летний период, первый рейс состоится 11 мая, пишет пресс-служба Агентства гражданской авиации.

В этот день состоится рейс Тбилиси-Инчхон. Помимо этого, полеты из одного города в другой также будут выполнены 25 мая, 8 июня, 22 июня и 6 июля текущего года.

В Агентстве заявили, что авиакомпания выполняла рейсы из Инчхона в Тбилиси и ранее. Тбилиси также выдал перевозчику необходимое разрешение на совершение полетов.

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