Падение котировок заставило ОПЕК+ пересмотреть повышение квот

Резкое снижение июньских фьючерсов на Brent до минимумов 2021 года мотивировало страны ОПЕК+ провести переоценку повышения квот на нефтедобычу. Решено не менять планы по постепенному росту производства на порядка 150 тыс баррелей в сутки ежемесячно.

Мониторинговый комитет стран-участниц формата ОПЕК+ собрался сегодня на дополнительное экстренное заседание, чтобы договориться по скоординированной реакции на падение нефтяных котировок.

Напомним, что плановый рост суммарной нефтедобычи ОПЕК+ в мае должен был составить 150 тыс баррелей в сутки, однако 3 апреля прозвучал анонс, что вместо этого квоты вырастут сразу на 411 тыс баррелей в сутки. Объявление было сделано на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп ввел пошлины на весь американский импорт (что означает снижение грузоперевозок и, как следствие, уменьшение спроса на нефтепродукты) и привело к падению котировок. Если 2 апреля июньские фьючерсы на Brent росли выше $74 за баррель, то сейчас они торгуются ниже $66 за баррель – это четырехлетний минимум.

По итогам заседания принято решение не изменять плановые параметры сделки ОПЕК+ по сокращению производства нефти.

"JMMC рассмотрел данные по добыче сырой нефти за январь и февраль 2025 года и отметил общее соответствие по странам ОПЕК и не-ОПЕК, участвующим в Декларации о сотрудничестве"

– пресс-релиз Мониторингового комитета

Также в пресс-релизе подчеркнуто, что не все страны выполняют договоренности по сокращению нефтедобычи и по балансу чрезмерного производства во время благополучной конъюнктуры.