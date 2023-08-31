ОПЕК+ ускоряет нефтедобычу

Страны ОПЕК+ начнут наращивать добычу нефти с мая на 411 тыс б/с. По новому плану квота России составил более 9 млн б/с, а Саудовской Аравии – 9,2 млн б/c.

Восемь стран-участниц ОПЕК+ объявили об ускорении снятия ранее принятых в объеме 2,2 млн баррелей в сутки ограничений в добыче нефти, сказано в пресс-релизе ОПЕК.

Члены данной организации приняли решение нарастить добычу нефти с мая текущего года на 411 тыс баррелей в сутки, что равноценно трем ежемесячным надбавкам.

По новому утвержденному плану российская квота в следующем месяце составит 9,083 млн баррелей в сутки, а квота Саудовской Аравии – 9,2 млн баррелей.

В ОПЕК предупредили, что постоянное увеличение может быть приостановлено или отменено в зависимости от меняющихся условий, а гибкость ускорит компенсацию объемов.

Отмечается, что следующая встреча представителей восьми государств-членов ОПЕК состоится 5 мая.

Почему ОПЕК+ увеличивает добычу?

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" объяснил мотивы ОПЕК+, повышающей нефтедобычу несмотря на то, что спрос на нефть не растет, а тарифная война Трампа уже в ближайшей перспективе может привести к падению потребления нефтепродуктов.

"Я думаю, что само решение обусловлено страхом перед перспективами существования сделки ОПЕК+. Многие участники сделки недовольны, что они совместно держат низкий уровень производства нефти, в то время как другие производители нефти, не участвующие в соглашении – Гайана, Бразилия, Канада, США – наращивают нефтедобычу. Получается, что участники ОПЕК+ добровольно отдают долю на рынке. Сохранение текущих квот могло бы привести к развалу сделки", - прежде всего сказал он.

"Чтобы сохранить сделку, лидеры ОПЕК+ – Россия и Саудовская Аравия – приняли решение об увеличении квот на добычу. Так они показывают всем остальным участникам сделки, что не будет всегда продолжаться политика сдерживания объемов добычи, что производители будут удерживать свою долю рынка, будут восстанавливаться. При этом определенные квоты должны остаться, иначе, опять же, сделка перестает существовать", - продолжил Игорь Юшков.

"Изначально договаривались, что квоты будут постепенно увеличиваться, каждый месяц примерно на 150 тыс баррелей в сутки. В апреле было даже меньше, так как на практике ряд стран-участниц ОПЕК+ уже нарушали свои квоты и им пришлось компенсировать фактическую лишнюю добычу. В результате мы видим, что в апреле квоты повышались примерно на 50-60 тыс баррелей в сутки, а не на 150", - напомнил экономист.

"Решение поднять добычу в мае не на 150 тыс, а на 440 тыс баррелей в сутки было довольно неожиданным. Можно предположить, что оно объясняется демонстрацией намерений покрыть прогнозируемый рост спроса в Северном полушарии, где начинается автомобильный сезон и вырастет потребление нефтепродуктов. Однако сделано это крайне не вовремя и неудачно, потому что сегодня цены пошли вниз на фоне введения Дональдом Трампом импортных пошлин на товары со всего мира – оно замедлит мировую торговлю, а значит, и топлива нужно будет меньше", - отметил он.

"Вместе с заявлением ОПЕК+, что со стороны предложения будет повышенный рост, это еще сильнее толкает нефтяные цены вниз. Рынком это уже воспринято как сигнал к перепроизводству нефти в мире. Я думаю, что на таком фоне можно ожидать, что, если цены уйдут в диапазон $60 за баррель марки Brent, ОПЕК+ пересмотрит свое решение и отсрочит существенное повышение объемов нефтедобычи", - заключил Игорь Юшков.