Власти передумали назначать Лилуашвили новым главой Минрегионразвития Грузии

Экс-руководитель Службы госбезопасности Грузии не возглавит Минрегионразвития, сообщил премьер страны. Он пояснил, что такое решение было принято после проведенных с ним консультаций.

Григол Лилуашвили, покинувший на днях должность руководителя Службы госбезопасности Грузии, не займет должность главы Минрегионразвития. Об этом поведал 4 апреля премьер-министр республики.

"За последние дни у нас были консультации с Григолом Лилуашвили и выяснилось, что у того другой подход к принципам работы нового министерства, в том числе и поводу кадровой политики в министерстве"

– Ираклий Кобахидзе

Он подчеркнул, что в связи с этим было принято решение назначить на министерский пост не Лилуашвили, а Кахабера Гуледани.

Напомним, ранее на этой неделе стало известно о преобразовании министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии в два ведомства. Главным кандидатом на пост главы Минрегионразвития считался Лилуашвили.