Вестник Кавказа

Оханашвили возглавил Службу госбезопасности Грузии

Оханашвили возглавил Службу госбезопасности Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузинские парламентарии утвердили в пятницу Оханашвили в должности руководителя СГБ. Он будет возглавлять ее ближайшие 6 лет.

Новым главой Службы госбезопасности Грузии стал Анри Оханашвили. Его кандидатура была утверждена депутатами парламента в ходе прошедшего 4 апреля заседания.

Оханашвили будет возглавлять СГБ в течение ближайших 6 лет.

Напомним, новому руководителю Службы госбезопасности 39 лет. Ранее он работал руководителем аппарата парламента, а затем был депутатом парламента трех созывов. С прошлой осени возглавлял Минюст республики.

Предыдущим главой СГБ был Григол Лилуашвили. Он покинул эту должность несколько дней назад в связи с переходом на работу в министерство регионального развития.

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