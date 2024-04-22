Оханашвили возглавил Службу госбезопасности Грузии

Грузинские парламентарии утвердили в пятницу Оханашвили в должности руководителя СГБ. Он будет возглавлять ее ближайшие 6 лет.

Новым главой Службы госбезопасности Грузии стал Анри Оханашвили. Его кандидатура была утверждена депутатами парламента в ходе прошедшего 4 апреля заседания.

Оханашвили будет возглавлять СГБ в течение ближайших 6 лет.

Напомним, новому руководителю Службы госбезопасности 39 лет. Ранее он работал руководителем аппарата парламента, а затем был депутатом парламента трех созывов. С прошлой осени возглавлял Минюст республики.

Предыдущим главой СГБ был Григол Лилуашвили. Он покинул эту должность несколько дней назад в связи с переходом на работу в министерство регионального развития.