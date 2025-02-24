Глава правительства Аджарии ушел с поста

В руководстве Аджарской Автономной Республики кадровые перемены: Торнике Рижвадзе покинул пост главы правительства. Он возглавлял правительство региона в течение семи лет.
Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе покинул свой пост. Политик сообщил об этом в соцсетях.
"Я принял решение уйти с поста председателя правительства Автономной Республики Аджария. Я занимаю эту должность уже седьмой год. Пришло время новизны, и я хочу пожелать успехов будущему председателю"
– Торнике Рижвадзе
Рижвадзе поблагодарил народ Аджарии, а также основателя и почетного председателя партии "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили, премьера Ираклия Кобахидзе и президента Михаила Кавелашвили. Себя Рижвадзе назвал "верным солдатом "Грузинской мечты".
Торнике Рижвадзе 36 лет. Ранее он работал на руководящих должностях в энергетическом комплексе Грузии, также был экономическим советником в Аджарии.