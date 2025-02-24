Вестник Кавказа

Глава правительства Аджарии ушел с поста

Глава правительства Аджарии ушел с поста
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В руководстве Аджарской Автономной Республики кадровые перемены: Торнике Рижвадзе покинул пост главы правительства. Он возглавлял правительство региона в течение семи лет.

Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе покинул свой пост. Политик сообщил об этом в соцсетях. 

"Я принял решение уйти с поста председателя правительства Автономной Республики Аджария. Я занимаю эту должность уже седьмой год. Пришло время новизны, и я хочу пожелать успехов будущему председателю"

– Торнике Рижвадзе

Рижвадзе поблагодарил народ Аджарии, а также основателя и почетного председателя партии "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили, премьера Ираклия Кобахидзе и президента Михаила Кавелашвили. Себя Рижвадзе назвал "верным солдатом "Грузинской мечты". 

Торнике Рижвадзе 36 лет. Ранее он работал на руководящих должностях в энергетическом комплексе Грузии, также был экономическим советником в Аджарии.

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